簡訊一覽
●英皇資本(00717)截至今年9月底止年度總收入5.31億元，按年增長20.5%；淨利潤6,636.1萬元，按年由虧轉盈；每股盈利0.98仙，不派末期息。
●AEON信貸財務（亞洲）(00900)截至今年11月底止9個月股東應佔溢利為2.75億元，按年跌2.46%；每股盈利65.74仙。
●檳傑科達(01665)宣布，獲大股東PCB等提私有化建議，每股現金作價0.93元，涉及現金代價總額將為8.05億元，同時建議宣派特別息每股0.07元，完成後公司將退市。該股今日復牌。
●互聯網券商Webull香港發布2024年香港投資者行為趨勢洞察，今年該平台整體資產管理規模（AUM）按年大增逾倍，香港投資者持倉最多的是美股，持倉金額按年升約70%。投資收益方面，30至34歲的投資群體表現最為出色，其次是25至29歲群體。統計顯示，在今年獲利超過100%的賺錢人群，主要集中在這兩個年齡層。
●消息指，印尼總統Prabowo Subianto批准政府接受蘋果公司（Apple Inc.）10億美元（約78億港元）的投資後，Apple即將獲印尼解除對iPhone 16的禁售令。
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