●互聯網券商Webull香港發布2024年香港投資者行為趨勢洞察，今年該平台整體資產管理規模（AUM）按年大增逾倍，香港投資者持倉最多的是美股，持倉金額按年升約70%。投資收益方面，30至34歲的投資群體表現最為出色，其次是25至29歲群體。統計顯示，在今年獲利超過100%的賺錢人群，主要集中在這兩個年齡層。