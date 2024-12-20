美新世代用AI投資成風

有精叻的年輕一族懂得借助AI來做簡報或寫報告，更會運用其去理財，有了AI助攻，投資起來是否穩賺必贏，更上一層樓？數據分析及消費者信用報告公司Experian進行調查，顯示美國有高達67%的Z世代及62%的千禧一代透過AI獲取理財建議，佔比並不少。

至於為何選擇生成式AI打理財務，67%受訪者稱，此舉有助提高工作效率或更快作出決策，38%指對生成式AI信任度與真人財務顧問相等，甚至更高。

話雖如此，投資理財也不能全然依賴AI，Experian提醒，投資者需要有理財基礎知識，留意保障個人財務健康及信用狀況的方法，如定期檢視信用報告等。有財務策劃師指，當涉及投資建議及稅務優化等更為複雜領域時，AI或會有不足之處。

資料或有錯勿盡信 此外，AI提供的資訊不能盡信，當中或含有錯誤，因此宜尋找可靠資訊作參考，並多加評估AI生成的財務建議，有需要可請教理財專家或參考投資書籍。再者，生成式AI工具往往收集及儲存用戶資料，須注意向AI提供的個人資訊，確保私隱受保護。