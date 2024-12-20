內地人憂經濟狂存錢

美國有年輕人不儲蓄、不投資，內地有年輕人「報復性存錢」，網上有影片展示一位女孩限制自己每月只花300元（人民幣‧下同），意味每天只用10元，片中又顯示她吃番薯或杯麵來慳錢。專家認為，內地年輕人此舉可以說是為勢所逼。

寧欠債買名牌心態改變 此外，「反向消費」及「摳門經濟」等詞語也流行起來，前者指有意識地減低開支，後者指購物時積極尋找折扣。事實上，近兩年內地社交媒體出現不少與儲蓄相關話題，包括「存錢大作戰」、「存錢打卡」及「攢金豆」等，這些互相監督儲蓄進度的現象，反映內地經濟前景不明朗。

外媒報道，新冠疫情後內地經濟仍未擺脫陰霾，內地年輕人因無法如其他國家同齡人般衝動消費，反而瘋狂儲蓄、嚴控開支。內地市場研究集團（CMR）指，2010年時內地年輕人寧願欠債都要買名牌手袋或iPhone等奢侈品，如今心態已有所轉變。

值得注意的是，近年內地客來港旅遊模式轉變，由「爆買」轉至「深度遊」體驗，積極品嘗地道平價美食及打卡，減少前往名店購物，導致傳統購物景點風光不再，當中更有旅客全日消費不過百，消費力顯著下降。