股壇MasterMind：恒指勿過分看淡 科網股首選騰訊
美國聯儲局一如預期減息0.25厘，惟對進一步減息持謹慎態度。港股昨跟隨外圍向下，但收市跌幅收窄，大市短期已見底？港銀雖跟隨美國減息，但未來減息預期降溫，市場憂影響買樓意欲，地產股難有運行？
凱基亞洲投資策略部主管溫傑（Kenny）於節目「股壇MasterMind」稱，市場對明年減息預期急降溫，美股出現震盪屬正常，短線料續波動。惟聯儲局放慢減息，源於經濟數據較預期為好，美股中長線仍值得看好。
港股方面，恒指由10月高位回落已多，相信年底前維持區間上落為主，但未宜看得太悲，短線在19,500點有支持。中長線要視乎人民幣走勢、特朗普上場後中美貿易關係，以及內地政策走向。
滙控現價不值博
多間港銀跟隨美國減息，下調港元最優惠利率0.125厘。Kenny認為環球經濟有好轉迹象，利好國際銀行股，當中滙豐控股(00005)架構優化見成效，派息能力吸引，資金持續流入帶動股價飆高，惟該股累積升幅已多，現價買入不值博。
隨着聯儲局明年放慢減息，Kenny指或影響買樓意欲，難減輕發展商利息負擔，中長線難免對樓市有影響。現時港股氣氛不算熾熱，且有更多優質板塊如中特估值得關注，本地地產股未必是投資者首選。
有傳美國蘋果公司正與騰訊控股(00700)及字節跳動討論，將其AI模型整合到在內地銷售的iPhone，刺激騰訊股價升逾2%。Kenny指消息未經證實，對股價刺激有限，惟科網股仍首選騰訊，認為其盈利能見度高，上季業績表現理想，續看好該股，料股價在400至430元波幅上落。
另外，今年新股超購王草姬集團(02593)首掛後飆高，不計手續費，每手賺312元。Kenny指半新股升幅可觀，短線可能有獲利回吐，持貨者宜注意波動性。
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