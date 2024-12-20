股壇MasterMind：恒指勿過分看淡 科網股首選騰訊

美國聯儲局一如預期減息0.25厘，惟對進一步減息持謹慎態度。港股昨跟隨外圍向下，但收市跌幅收窄，大市短期已見底？港銀雖跟隨美國減息，但未來減息預期降溫，市場憂影響買樓意欲，地產股難有運行？

凱基亞洲投資策略部主管溫傑（Kenny）於節目「股壇MasterMind」稱，市場對明年減息預期急降溫，美股出現震盪屬正常，短線料續波動。惟聯儲局放慢減息，源於經濟數據較預期為好，美股中長線仍值得看好。

港股方面，恒指由10月高位回落已多，相信年底前維持區間上落為主，但未宜看得太悲，短線在19,500點有支持。中長線要視乎人民幣走勢、特朗普上場後中美貿易關係，以及內地政策走向。

隨着聯儲局明年放慢減息，Kenny指或影響買樓意欲，難減輕發展商利息負擔，中長線難免對樓市有影響。現時港股氣氛不算熾熱，且有更多優質板塊如中特估值得關注，本地地產股未必是投資者首選。