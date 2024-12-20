創維港推右軚電動SUV 首階段銷售目標百輛

他認為，創維是少數內地車企品牌擁有右軚車的產品，加上集團擁有完整的電動車生態系統，包括充電樁和換電站，並有800V高壓快充技術，產品具有一定優勢。

內地車企間價格戰方面，他直言，消費者對價格最為敏感，會控制產品成本，推出性價比高的產品，目標是提供合適的價格以吸引更多消費群體；同時利用集團的財務能力，以短期虧損換取長期盈利。

電動的士售價25.5萬 面對歐洲對中國電動車加徵關稅，齊奎源稱歐洲擁有龐大市場，但為了分散風險，會將目光轉移至東南亞及中東市場。他指，東南亞市場剛剛起步，加上同為亞洲地區，審美和需求接近；中東則偏好大車，加上符合當地減排需求，認為相關市場擁有龐大機遇。

另外，創維與恒聯汽車推出的士版本的Skyworth K，零售價25.5萬元，今年底買家可開始預訂。電量最快11分鐘內由10%充至80%，行駛400公里；車尾儲物空間最多可容納4個28吋行李箱。