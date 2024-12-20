華為車BU傳今年收入增4倍 出貨量飆7倍

慘遭美國連環打壓的中國戰略科企華為，於汽車領域闖出另一片天。內地傳媒引述消息指，該企的智能汽車解決方案業務集團（車BU）今年的營業收入飆約4倍，出貨量更激增7倍。由於華為一直強調不造車，這個出貨量應該是指賽力斯（問界）和奇瑞（智界）等與華為合作的車企。

華為車BU今年上半年營業收入高達104.35億元（人民幣‧下同），比過去兩年的總和更多，並且扭虧為盈，賺22.31億元。

中石化料華汽油需求見頂 該企不斷積累智能駕駛技術，本周就AR-HUD（擴增實境抬頭顯示系統，不用低頭看車速和轉速等）解決方案和智能車燈解決方案，跟多家合作夥伴簽約，指「高精度、高實時性的訊息展示與交互能力，成為智能駕駛體驗的重要組成部分。」然而，專家指，AR-HUD難題之一是較難國產化。

華為轉換賽道仍有亮眼成績，乃中國汽車業崛起的一大象徵，伴隨而來的是內地汽油需求下降。中石化集團估計，內地汽油需求已於去年見頂，今年或跌1%，未來幾年恐加速萎縮，即使重申中國的石油需求尚未見頂，最遲2027年才達到峰值8億噸。

本田曾威脅日產阻鴻海收購 中國電動車崛起的另一結果是日系車「捱打」，迫使兩家老牌車企日產和本田考慮合併，但中途殺出也想做大汽車業務的鴻海。市傳鴻海派電動車業務負責人關潤（日本人）遠赴法國跟雷諾洽談，買入對方手上的日產36%股份。

關潤是日產的老臣子，加盟鴻海前做過東風日產總裁和集團副營運總監，鴻海此舉明顯是想繞過態度不友善的日產。本田亦不樂見鴻海入股日產，曾威脅中斷與日產之間的軟件合作。

另邊廂，歐洲汽車製造商協會（ACEA）統計顯示，11月歐盟新車註冊量按年減少1.9%，首11個月全歐累升0.4%。儘管數據被法國拖低，不願出資救日產的雷諾表現不俗，上月升8.3%，大輸家反而是特斯拉（Tesla），暴瀉40.9%，佔比由3.6%縮至2.2%，市場揣測與歐盟對中國製電動車加徵關稅有關，但首11個月計亦跌15.2%。