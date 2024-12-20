美光業績指引失望 股價續瀉17%

美國上市的全球3大記憶體廠商之一的美光科技（Micron Technology），其HBM（高頻寬記憶體）乃目前人工智能（AI）算力增長下，數據中心不可或缺的搶手貨，更是美國政府制華的利器。可惜由於傳統記憶體需求較弱，公司就截至明年2月底止的本財季業績指引差過預期，股價繼周三因美股小股災挫4.32%後，周四早段再狂瀉17.64%。

港人未必熟悉美光，但由於主要科企迄今最新季績只是去到9月底，而美光是9至11月，其對不同需求的展望向來較有前瞻性。

單就HBM而言，公司指上季的出貨快過預期，使相關收入按季翻倍，更顯著提高集團毛利率，預計2028年HBM的市場規模會由今年160億美元增長4倍，2030年之前突破1,000億美元，本財年收入數以十億美元，正與客戶開發更新一代的HBM（HBM4E），其可客製化的特性有望革新記憶體產品。套用投行報告的話術，「AI算力需求的投資主題仍完好」。

看淡明年終端消費品需求 然而，美光對終端消費品的評論顯得保守。首先是智能手機，預計2024年出貨量有「低至中個位數增長」，2025年的估算由「繼續增長」變成較明確的「低個位數增長」，行政總裁梅赫羅特拉直言「需求仍弱」。但公司強調，AI性能增多對DRAM記憶體（收入佔比逾七成）需求的支撐強而有力，而HBM是DRAM的一種，DRAM明年需求增長預測維持「10至20%中段」。

個人電腦（PC）方面，由於全球換機周期較預期慢，把今年出貨量預測降至「持平」，而來年亦只有「中個位數增長」，並側重於下半年。

對汽車的評語就更淡，雖然補充輔助駕駛和AI長遠會提高記憶體需求，但現階段是「產量不及預期，加上需求從電動車和貴價轉移至較廉價款式，減慢是記憶體和存儲含量的增長，使車廠調整庫存」，並指工業需求繼續受去庫存影響，要明年較後才有復甦。

預測本季收入增幅降至35% 公司指引本財季收入77億至81億美元，以中間值計按年增長35.64%，比上財季的84.27%顯著放緩，經調整每股純利1.33至1.53美元，均遠遜市場預期。另外，由於消費電子的NAND記憶體含量增長減慢，降明年出貨量增長指引至「低雙位數」，直言全行又要出手控制供應，但幾年後高容量NAND固態硬碟（SSD）在數據中心的應用會提高，NAND屆時將迎來長線的需求增長。