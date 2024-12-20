內地iPhone變陣設AI

夥拍中企可保服務獲批 華府狙擊中國科企一直有指向騰訊。公司持有開發《堡壘之夜》的美國遊戲公司Epic Games三成半股權，兩名由公司委派的Epic Games董事卻礙於美國司法部反壟斷部門的「關注」而自願辭任，以後連任命董事或觀察員都不能。

不過，Apple仍要找騰訊和字節跳動，為的是保住iPhone在內地的市場份額，因為滿血復活的華為上月推出的Mate 70系列加入自研的AI語言大模型，其他地區發售的iPhone縱使有ChatGPT，中港卻不能使用，而且在內地推出生成式人工智能（Generative AI）服務前必須經當局審批，所以要找已開發多款語言大模型的內地科企。

10銀行參與生成式AI沙盒 一直「深耕騰訊生態」微盟本身的利好消息，其實應該是微盟小程序接入騰訊的電商平台「微信小店」，而後者正測試「送禮物」功能，內媒引述業界人士稱，它可能像微信紅色推動微信支付增長一樣，推動微信小店的普及。

不管如何，AI是大勢所趨，本港金融業正全速擁抱。香港金融管理局與數碼港公布首批生成式AI沙盒的參與者名單，10家銀行和阿里雲、燃希、四方精創等4家技術合作夥伴的15個用例入選，主要圍繞增強風險管理、反詐騙及客戶體驗，讓聊天機械人處理更複雜的查詢，而銀行將探索生成式AI在處理大量文件和非結構化（零散）數據的能力，以及其對跨媒體輸入和輸出（如文本、音頻和圖像）的處理能力，預計明年初至明年中進行。

渣打香港的測試會圍繞按揭申請及內部資料管理系統兩大範疇，探索語言大模型在提升銀行服務及營運效率的應用。滙豐銀行則會嘗試用生成式AI為銷售團隊訂製金融市場洞察、以聊天機械人處理一般客戶查詢、提升詐騙調查流程、以實時通話分析進行交易追蹤。

騰訊股價下半年走勢