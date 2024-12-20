港節日網購可疑詐騙佔17％ 全球第二多

信貸資料服務機構環聯公布今年年底節日購物旺季網購詐騙趨勢分析，發現在今年11月11日「雙11」及11月28日 「黑色星期五前夕」至12月2日「網購星期一」期間，有17.4%源自香港的網購交易屬可疑詐騙，於全球調查所及的國家和地區中排名第二。然而，在上述節日期間的全球網購交易中，則只有4.6%屬可疑詐騙。

環聯旗下世界各地的專有數據網絡顯示，在節日購物旺季期間，源自香港的可疑網購詐騙交易比率（17.4%）較今年其他時間（16.7%）高，顯示消費者及企業於節日購物旺季時需要特別提高警覺，並加強保安措施防範數碼詐騙。

黑色星期五比率最高 分析同時揭示了在節日購物旺季期間，源自香港的每日可疑網購詐騙交易比率持續高於全球；當中的高峰為11月29日「黑色星期五」，比率達23.4%。

環聯亞太區首席產品官殷虹表示，隨着節日購物旺季期間的促銷活動驅使更多消費者進行網購，這亦讓騙徒有機可乘，欺詐缺乏準備的消費者。與全球其他市場相比，在此期間源自香港的可疑網購詐騙交易比率明顯較高，無疑是對消費者及網上零售商的一個重要提醒─雙方均應時刻對數碼詐騙保持警覺。

另一方面，全球智慧開店平台SHOPLINE發表的《2024香港開店白皮書》顯示，「雙11」和「雙12」在節日前7天的平均營業額分別較全年平均高出21.5%和17.5%。數據指出，SHOPLINE香港商戶在今年「雙11」和「雙12」單日營業額分別按年升39.79%及15.15%；及至今年「黑五」購物周（11月29日）本地商戶的線下銷售迎來捷報，線下營業額按年升27.42%。