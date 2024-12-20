周大福訂減排目標 預告推再生金產品

其中一項重點計劃為提高再生貴金屬的應用，並從明年開始推出由100%再生黃金製成的產品系列，是首個推出採用再生金製造產品系列的中國珠寶品牌；目標於2030年前將集團整體的排放量減少50%，以及在2049年實現淨零排放。此外，藍圖也致力減少生產過程中有害化學品的使用強度，並於2030年前將產品包裝物料的環境影響顯著減少50%。

就新世界發展周三指近日公司相關的市場傳聞有一些不實猜測及謠言，投行摩根大通認為，公司未有直接反駁任何市場傳聞，故難以釋除投資者疑慮，對其表明會繼續遵守披露要求，該行解讀為公司確實就一些債務重組或出售資產進行談判，並繼續專注執行現有公司架構。

新創建易名周大福創建 該行又指，雖然新世界明年沒有任何債務到期，但有一筆27億元、息率6.15厘的永續債，贖回日期是明年3月，若公司選擇不贖回，將成為另一個流動性壓力信號，屆時息率將重定於10.4厘，將蠶食2026年盈利。雖然新世界獲周大福企業支持，但仍要面對痛苦的去槓桿過程，股價呈下行趨勢。