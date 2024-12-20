英暫停減息 料今季GDP零升幅

英國通脹近月升溫，英倫銀行一如預期暫停減息，政策利率維持4.75厘不變。儘管支持繼續減息的貨幣政策委員較預期多一人，但議息聲明反映該行對英國戰勝通脹的信心有所動搖。

英倫銀行直言，其對英國今季國內生產總值（GDP）增長的預測由0.3%降為「零」，工黨新政府10月首份預算案的政策對經濟增長影響尚未明朗，但上一份議息聲明中「降通脹持續有進展」的說法有所淡化，指「服務物價持續高企」、「國內通脹壓力之減褪變慢」，並預期通脹短期會繼續微升，所以放寬貨幣政策仍要「循序漸進」。

儘管該行提到英國明年平均薪酬會升3至4%，但由於短期欠佳，凍息並無令英鎊繼續向下，反刺激獲利盤，兌美元1.26關得而復失，兌港元回落至9.8以下。

挪威按兵不動 瑞典降0.25厘 同在周四「超級央行日」議息的還有瑞典和挪威。挪威仍未減息，利率維持在4.5厘的16年高位，符合預期，但官員暗示明年3月也會進入減息周期，主要是「經濟活動較之前估計穩健」之際，「通脹已更接近政策目標，物價壓力似乎比原先所想為弱」。

瑞典央行則相反，直認經濟「仍弱」，一如預期減息0.25厘，連續4次議息都有減息。儘管減息幅度收窄，但今年以來已累減1.5厘，遠多過英倫銀行的0.5厘及歐洲央行的1.25厘。