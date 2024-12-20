日央行續凍息 幣策取決通脹

日本央行昨日召開議息會議，終以8比1的投票結果，決定維持政策利率於0.25厘不變，符合市場預期。該央行行長植田和男表示，貨幣政策將取決於經濟通脹，若經濟展望實現將會加息，並關注明年春季日本的薪資談判，以及美國特朗普政府政策的全貌。

新西蘭陷衰退 紐元兩年低 該央行表示，預計潛在消費物價指數（CPI）將逐漸上升，經濟活動和物價仍面臨高度不確定性，惟料經濟增速將保持在潛在水平上方；強調必須仔細檢視外匯、市場走勢及其對日本經濟和物價的影響。由於企業薪資和定價行為的變化，外匯波動對通脹的影響可能比過去更大，政府續關注市場動態對經濟和物價的衝擊。

同處亞太的新西蘭，在高利率抑制需求下，新西蘭第三季國內生產總值（GDP）按季收縮1%，較市場估計僅萎縮0.2%的幅度為大；第二季GDP萎縮幅度更由跌0.2%，修訂為跌1.1%。此外，相較於去年同期，第三季GDP減1.5%，比市場估計的跌0.4%高出逾兩倍。連續兩季經濟負增長敲響衰退警號，令紐元應聲貶至兩年來谷底。

由於新西蘭央行已成功壓抑通脹，並開始下調官方現金利率（OCR），原預期明年將開始復甦，惟GDP實際數字比該央行在內的各家預測機構所預計都差，投資者紛紛押注該央行將更大手減息。數據發布後，紐元兌美元最新報0.563，本季已貶值逾11%，是主要已開發市場貨幣中表現最差，反映市場對明年新西蘭及美國政策利率分歧的預期，對中國經濟增長也多有疑慮。