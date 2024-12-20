港經濟明年恐僅增2%

美銀：營商信心仍弱 消費力有限 陸續有金融機構發表明年的經濟展望預測。Mastercard經濟研究所預計香港明年本地生產總值（GDP）增長2.7%；相對而言投行野村較為悲觀，預計將放緩至2.3%。不過，更悲觀的是美銀亞洲經濟團隊，預計明年香港經濟增長僅2%，即為2022年經濟錄負增長3.5%以來的新低！

Mastercard經濟研究所公布2025年經濟展望報告指出，受政府增加刺激經濟及促進增長的措施以應對消費者信心疲弱和房地產市場放緩等不利因素影響，該經濟研究所預期，明年的香港經濟將增長2.7%，而內地經濟則維持穩定增長4.5%。隨着通脹緊縮的大環境紓緩消費者負擔，報告預計亞太地區的勞動市場將變得緊張，與通脹掛鈎的工資水平亦將追上市場步伐，有望增加消費。

Mastercard估亞太續增長 整體而言，報告預計明年亞太地區增長持續，並與今年水平相若，而通脹降低和利率放寬政策則可減輕消費者和家庭的經濟壓力；又料今年全球經濟增長3.1%，明年增長3.2%，內地和香港經濟將符合全球走勢。

投行野村發表的研究報告則預期，隨着特朗普與中國的貿易戰迫在眉睫，香港樓市的長期下滑以及政府財政狀況面臨的巨大挑戰可能會拖累經濟增長，預期香港GDP增長率將從今年的2.5%放緩至明年的2.3%，通脹率維持在1.8%不變。此外，預計今年樓價將繼續向下，按年料跌5%。

今年首3季度，名義零售額按年減7.6%，仍比2018年水平低22.7%。展望未來，料北上消費潮流持續阻礙本地消費復甦，但看到兩個正面因素或可抵銷相關影響，分別是明年內地入境遊客復甦或持續，但速度較溫和，以及入境外國遊客或持續增長，增速甚或高於內地遊客。

野村憂財赤升至2100億 野村預期，港府本財年的財政赤字將進一步增加至2,100億元左右（未計發行和償還債券和票據），若未獲改善，財政儲備可能會3年左右耗盡；預計港府須尋找新的方法來減少財政支出，又或在某個時候進一步增加稅收收入，而高收入者的個人所得稅是一個潛在的目標。

不過，比野村更悲觀的是美銀，其亞洲經濟團隊預計，香港經濟今、明兩年分別增長2.5%及2%，指目前訪港旅客只重返2018年時的七成水平，雖然失業率處於歷史低位，但就業增長停滯，意味本地整體消費能力有限；私人投資自2019年起惡化，至今未見顯著復甦；營商信心疲弱，整體投資依賴政府的公共投資支撐。

美銀提到，今年香港經濟增長，有一半是由淨出口推動，惟美國威脅中國大加關稅，基於中港緊密經濟聯繫，香港出口前景將充滿挑戰。唯一有望迎喘息機會的，乃該行預期，明年樓價可回穩，為消費略帶支持。

香港出口信用保險局昨日亦提醒出口商，不明朗的中美貿易前景，可能會逐漸影響香港的出口，加上聖誕節過後通常是買家付款困難的高峰期，出口商應時刻保持警覺，留意買家的信用風險及付款情況，審慎管理放帳風險。

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