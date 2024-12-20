寧德擬港第二上市 最少籌390億
國策鼓勵更多大型中企來港上市，號召開始見到市場反應。消息指，在深圳上市的內地電動車電池製造商龍頭企業─寧德時代，正考慮明年在香港第二上市，預計將籌集至少50億美元（約390億港元），可能成為2021年初以來香港最大的上市交易。寧德時代A股昨日收報269.79元人民幣，跌0.6%。
賽力斯傳敲定保薦人
根據市場調研機構SNE Research的最新數據，今年第三季度全球電動汽車電池裝機總量達到258.5吉瓦時。其中，寧德時代以28.5%的市場份額穩居全球首位，LG新能源以14.1%的市場份額排名第二，比亞迪的FinDreams以12.3%的市場份額位列第三。另寧德時代和比亞迪在裝機量分別以35.2%和17%的市場份額佔據首兩名位置。
此外，與華為合作生產電動車的上海A股賽力斯，擬聘中金、中信建投為其赴港第二上市的保薦人，目前處於前期準備階段，目標籌資逾10億美元，最快於明年完成。
螞蟻否認借殼掛牌
不過，對於市場關注阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團或重新部署來港上市，內媒引述螞蟻集團在內地社交媒體澄清，最近關注到有機構在多個平台宣稱「螞蟻集團即將借殼上市，其掌握內部訊息」，並以此誘導網友加群獲得推薦股票的訊息，該集團重申，目前並沒有上市計劃，更加不存在所謂的借殼上市，籲注意甄別，警惕薦股類騙局，避免財產損失。
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