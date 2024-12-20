寧德擬港第二上市 最少籌390億

國策鼓勵更多大型中企來港上市，號召開始見到市場反應。消息指，在深圳上市的內地電動車電池製造商龍頭企業─寧德時代，正考慮明年在香港第二上市，預計將籌集至少50億美元（約390億港元），可能成為2021年初以來香港最大的上市交易。寧德時代A股昨日收報269.79元人民幣，跌0.6%。

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根據市場調研機構SNE Research的最新數據，今年第三季度全球電動汽車電池裝機總量達到258.5吉瓦時。其中，寧德時代以28.5%的市場份額穩居全球首位，LG新能源以14.1%的市場份額排名第二，比亞迪的FinDreams以12.3%的市場份額位列第三。另寧德時代和比亞迪在裝機量分別以35.2%和17%的市場份額佔據首兩名位置。