港交所諮詢改革新股定價等機制

為增加香港上市證券市場的競爭力，香港聯交所建議全面改革新股市場定價及公開市場規定的相關監管框架，將循公開市場規定、新股定價及發售機制，以及靈活定價機制3方面調整，並就此進行為期3個月的公眾諮詢，至明年3月19日止。

禁售期研分階段解除 就靈活定價機制，新股發行人在毋須延遲上市時間表下，將招股價格在指示性發售價範圍上調不多於10%，較現行只可以向下調10%進一步放寬。

新股定價及發售機制方面，就基礎投資者禁售期6個月是否保留諮詢意見，或考慮分階段解禁，即其中一半禁售期只有3個月，另一半為6個月。

此外，建議要求上市公司將至少一半的新股供建簿配售，以確保每次新股上市均按照穩健的建簿機制進行定價，及取消配售部分的最低股東分布要求。同時予上市公司彈性，選擇公開發售部分最初設為5%，而回撥上限由現時為最多50%降至20%。伍氏解釋，期望引入更多具議價能力的投資者參與，從而令新股最終定價更具代表性，並減低新股市場的價格波動。

至於公開市場規定，建議按上市公司的市值對其上市時的最低公眾持股量作分層規定，按市值調整最低的公眾持股量佔比。另建議「A+H」公司在港上市的最低H股門檻，由現時的15%降低至最少10%；或相關H股上市時預期市值至少30億元，並由公眾人士持有。她強調，港交所致力確保上市框架及持續上市規定穩健，並具備競爭力，鞏固香港作為全球領先集資中心的地位。未來會繼續完善各項機制，確保上市制度與時並進及滿足市場的需求。