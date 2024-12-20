融創傳向萬達提仲裁 促付回購款95億

儘管萬達商管集團去年簽署新投資協議，但早年簽下的戰略投資協議爭議似乎未了斷。內媒指，融創集團向中國國際經濟貿易仲裁委員會對大連萬達集團提起仲裁，涉及2018年融創與大連萬達商管集團司簽訂的戰略投資協議，融創要求支付相應的股份回購款項，涉及95億元（人民幣‧下同）。

該報道又指，目前上述仲裁申請已被受理。直到今年10月，蘇寧易購及永輝超市亦先後向大連萬達集團提出仲裁，追討共逾80億元，且兩份仲裁也獲受理。

摩通指，明年是萬科關鍵的一年，因有330億元的債券到期，尤其是在第三季短期債務的經調整現金覆蓋率惡化至0.67倍。據該行預測，為維持營運現金流，萬科每月需實現逾190億元的合約銷售額。過去兩個月，萬科銷售額均逾200億元。惟一旦失去政府支持，摩通擔心萬科存在潛在的違約風險，尤其在未來銷售不確定的情況下，故續予「減持」評級，H股目標價3.3港元。