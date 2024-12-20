融創傳向萬達提仲裁 促付回購款95億
儘管萬達商管集團去年簽署新投資協議，但早年簽下的戰略投資協議爭議似乎未了斷。內媒指，融創集團向中國國際經濟貿易仲裁委員會對大連萬達集團提起仲裁，涉及2018年融創與大連萬達商管集團司簽訂的戰略投資協議，融創要求支付相應的股份回購款項，涉及95億元（人民幣‧下同）。
該報道又指，目前上述仲裁申請已被受理。直到今年10月，蘇寧易購及永輝超市亦先後向大連萬達集團提出仲裁，追討共逾80億元，且兩份仲裁也獲受理。
萬科恐存違約風險
不過，相比9月底止有息負債逾千億元的萬科企業(02202)，明年到期債券的信貸風險更備受關注。投行摩根大通指，市傳內地監管機構要求保險公司匯報對萬科的債務風險敞口，雖然消息無法證實，但該行認為，投資者對萬科流動資金的憂慮不可能在短時間內減退。
摩通指，明年是萬科關鍵的一年，因有330億元的債券到期，尤其是在第三季短期債務的經調整現金覆蓋率惡化至0.67倍。據該行預測，為維持營運現金流，萬科每月需實現逾190億元的合約銷售額。過去兩個月，萬科銷售額均逾200億元。惟一旦失去政府支持，摩通擔心萬科存在潛在的違約風險，尤其在未來銷售不確定的情況下，故續予「減持」評級，H股目標價3.3港元。
遠洋呈請聆訊延期
遠洋集團(03377)則表示，在其及美國紐約梅隆銀行倫敦分行作為呈請人一致提出延期申請後，香港高等法院已撤銷原定下周一舉行的呈請聆訊，並將呈請聆訊延期至明年2月17日。
佳兆業集團(01638)公布，高等法院已頒令公司及瑞景，就佳兆業計劃債權人及瑞景計劃債權人召開會議；而呈請的實質聆訊訂於明年3月21日舉行。
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