華傳促券商規範公開言論

大行照估美最壞徵60%關稅 累明年GDP僅增3.9% 直接影響中國貸款成本的12月份貸款市場報價利率（LPR）今日出爐，由於中國人民銀行日前開會提及適時降準（下調存款準備金率）降息，尤其是香港時間周四凌晨美國聯儲局已按市場預期減息，引來各界揣測中方再同步降準降息。面對「放水」揣測愈趨洶湧，收市後傳出多地證監會促券商加強規範專家、分析師等公開言論。不過，外資大行美銀昨預測，在最壞情景下美國將對華加徵60%關稅，恐拖累明年內地國內生產總值（GDP）僅增3.9%。

人行上次調降公開市場操作利率（降息）兼降準，正值9月底，距離美國聯儲局9月減息半厘只有一周多時間，因此昨有內媒分析指，人行降準減息在路上，更引述券商預期明年人行將實施更有力的貨幣政策，包括全年降準及減息各0.5個百分點，節奏明顯比今年更進取云云。

擬要求分析師嚴守準則 然而，中證監旗下多地部門據報近日陸續對券商等提出監管要求，旨在加強對公開言論的管理，尤其是首席經濟學家、券商分析師、基金經理等從業人員對外發聲的管理工作。中證監主席吳清上周六主持召開的會議之中，當局表明突出維護市場穩定這個關鍵，以提升市場監測、預警和因應的前瞻性、主動性，加強境內外、場內外、期現貨聯動監管，加強對融資融券、場外衍生商品、量化交易等的針對性監測監管，加強及改善市場預期管理，着力穩資金、穩預期，切實維護資本市場穩定。

該報道從多方獲悉，有券商擬於內部發文，稱會加強對分析師的管理，要求分析師要全面規範自身言行，嚴守執業準則，強調研報是觀點的唯一標準，不要為博眼球說一些出格的話語，不要為吸引客戶、附和熱點而放寬標準，不可存僥倖心理試探監管紅線。

時值年底，多家研究機構已先後對明年全球以至內地經濟作出展望，美銀亦按慣例進行預測。其中，今、明兩年內地GDP按年增速料放緩至4.8%及4.5%；未來兩年內地居民消費價格指數（CPI）升幅則為0.8%及1.6%。

美銀首席大中華經濟師兼亞洲經濟研究部主管喬虹預計，以該行基本情景計，美國明年第二季才對華關稅將由平均20%加至30%；明年第三季至2026年首季期間，進一步上調對華額外關稅10%，使平均關稅稅率增至40%，同時對其他經濟體加徵關稅，由現時平均4%上調至8%。因此，該行認為中國出口仍能維持合理增長。

料人幣兌每美元低見7.6 她相信，內地政府會推出刺激政策，以抵銷美國關稅影響，且於明年下半年漸見成效，加上內地樓市漸趨穩定，對經濟也有一定支持。短期而言，中方或以人民幣匯率作為應對手段，在基本情景下，人民幣匯價明年第二季將承壓，料明年底在岸人民幣兌每美元會低見7.6水平。

但在最熊情景下，預期美國於明年首季可能對華加徵60%關稅，對其他全球貿易夥伴則加到一至兩成，對中國出口的衝擊最快明年第一季顯現，拖累明年全年GDP增速放緩至3.9%。