恒指跌少截 地產收租股捱沽

恒指低開254點，跌幅一度擴大至最多273點，低見19,591點，為近兩周低位，尾市有支持，跌幅曾收窄至15點，高見19,849點，最終收市報19,752點。國企指數跌28點或0.39%，報7,152點；科技指數下滑29點或0.65%，報4,439點。