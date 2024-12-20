恒指跌少截 地產收租股捱沽
市場明年減息態度趨向審慎，港股昨表現偏軟，恒生指數收跌112點，成交按日增32.94%，至1,430.52億元，南下「北水」大舉掃貨，單日淨買146.01億元，為近兩周最多。
恒指低開254點，跌幅一度擴大至最多273點，低見19,591點，為近兩周低位，尾市有支持，跌幅曾收窄至15點，高見19,849點，最終收市報19,752點。國企指數跌28點或0.39%，報7,152點；科技指數下滑29點或0.65%，報4,439點。
港元拆息（HIBOR）大多上升，只有兩個月期拆息微跌，報4.39厘。與樓按相關的一個月拆息升穿4.5厘水平，按日升4.6點子，報4.52厘，為7月30日後新高；隔夜拆息升2.5點子，報4.325厘。
草姬首掛抽升10%
昨日首掛的本港保健品公司草姬集團(02593)，收市報4.14元，較招股價3.75元升10.4%，每手帳面獲利312元。
亞洲股市亦受壓，日本日經平均指數跌0.69%，連跌第5日，失守39,000點，報38,813點，見逾兩周低位。南韓綜合指數跌1.95%；台灣加權指數跌穿23,000點關口，收報22,932點，下跌1.02%。澳洲股市兩連跌，ASX 200指數挫1.7%，收報8,168點。
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