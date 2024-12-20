來年按息料降至3.25厘

隨着本地銀行相繼宣布下調港元最優惠利率（P息），供樓一族的負擔亦有望減輕。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，市場普遍P按計劃及H按計劃封頂息率為3.625厘（P息減1.75厘），而減息後實際按息將降至3.5厘。中原按揭董事總經理王美鳳預期，銀行今年提速減P息累達0.625厘後，預期明年再減0.25厘，將完成P息的減息周期，屆時實際按息將減至3.25厘。

按揭界估帶動入市 王美鳳指出，港P完成減息周期後，接下來本港按息會否進一步回落將視乎香港銀行同業拆息（HIBOR）的回落幅度。按照現時H按封頂息率水平，一個月拆息需跌至低於2.2厘，按息方可跌穿封頂息率而下降，現時拆息近4.5厘多水平與2.2厘仍有較大距離。不過，若明年拆息能逐步下降，銀行資金成本降低或可推動銀行下調按揭計劃息率，令市場按息進一步下跌。

她又提到，在對上一次加息周期實際按息加幅共2.625厘，當中不只因為銀行加P，而是結合拆息上升，以及銀行上調按揭計劃息率，故此明年整體按息變化將因應P減幅、拆息回落走勢及銀行按揭計劃息率變化而出現調整。

另邊廂，曹德明以具體例子解釋了今次P息下調0.125厘對按揭供款的影響。假設樓按貸款額500萬元、年期為30年，每月供款將減少351元或1.5%，至22,452元；而入息要求將減少702元或1.5%，至44,904元，假設未來銀行再度減P息，每月供款及入息要求亦將繼續下降。

經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，今年11月份的經絡按揭息率指數（MMI），即反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平，最新報3.78厘，按月跌0.12點子，連跌6個月及創14個月新低。曹氏稱，業主可進一步節省利息開支，即時減輕供款壓力，同時市民入市信心亦有所增加，可帶動樓市交投量增加，促進經濟及樓按市場的復甦。

不過，假如按揭貸款金額相對較低，受惠幅度亦有限。星之谷行政總裁莊錦輝表示，在最新減息0.125厘後，每100萬元貸款額、30年還款期，業主每月供款可減少約71元。