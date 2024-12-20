港銀跟隨下調P息0.125厘 金管：未來減速不明朗

隨着美國聯儲局再次減息0.25厘，香港金融管理局亦宣布，根據既定機制下的預設公式，將貼現窗基本利率下調至4.75厘。不過，金管局總裁余偉文警告，利率在可見一段時間仍處於相對較高水平，未來減息速度有頗大不確定性，在作出買樓、按揭、借貸決定時，要小心管理風險。作為本港龍頭發鈔行的滙豐銀行亦宣布，由今日起，下調港元最優惠利率（P息）0.125厘，由年利率5.375厘調低至5.25厘。

滙豐存貸利率同跌 滙豐對上一次於今年11月11日調整港元最優惠利率，當時減息幅度為0.25厘。同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦同步調低0.125厘，而給予全面理財總值達100萬港元及以上的額外年利率維持0.001厘；戶口結餘1,000美元及以上的美元儲蓄存款戶口利率亦下調0.125厘，減至0.375厘，同樣在今日起生效。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，隨着美國再次減息，滙豐決定調低港元存貸利率，自今年9月以來累計減幅達0.625厘，將繼續密切留意外圍環境及本地經濟前景，並準備在需要時調整利率。

隨着龍頭銀行減息，中國銀行（香港）、渣打銀行（香港）亦宣告將於下周一起下調港元最優惠利率0.125厘；其他銀行亦相繼宣布跟進。

余偉文表示，聯儲局減息與市場預期差不多，今年9月起至今已累計減息一厘，聯儲局的「點陣圖」下調了明年減息預期，反映未來減息步伐及幅度仍有不少變數，取決於美國經濟數據，包括通脹、就業等走勢，美國經濟活動亦受到當地財政及經貿政策影響。

他補充，香港金融及貨幣市場運作非常暢順，市場流動性非常平穩，港元穩定，在聯匯制度下，拆息會接近美息，短期拆息受本地市場港元資金供求影響，現時接近年結，資本市場活動較蓬勃，資金需求較多。