聯儲拒持 比特幣曾插穿10萬關

美國聯儲局議息會議意外放鷹，觸發全球金融市場震盪，就連被視為具避險功能的加密幣及黃金亦不能幸免。現貨金價昨曾失守每安士2,600美元，而聯儲局明確表示無意參與政府牽頭的比特幣（Bitcoin）戰略儲備計劃，比特幣失守每枚10萬美元大關。

現貨金價昨曾低見2,583.55美元後止跌反彈，回升上2,621美元水平，反映市場消化聯儲局決策及預測過後，全球風險情緒再次轉弱，加上地緣政治風險加劇，有資金入市抄底黃金市場。

27萬人Bitcoin爆倉 高盛經濟學家預期，在該行的基本假設，聯儲局減息一厘，對明年底金價的提振作用為7%，但若聯儲局只再減息一次，估計金價將升至2,890美元。不過，亦有分析指出，若然美元維持偏強態勢，始終對金價表現造成一定壓力，故得留意市場波動，理論上2,700美元已形成一阻力區，若持續受制於此，不排除後市尚會有較大幅的調整。

至於被喻為「數碼黃金」的比特幣，昨日價格亦顯著受壓。據CoinMarketCap報價，Bitcoin昨日曾跌穿10萬美元大關，下試99,000美元水平承接，跌幅達半成，創逾3個月最大跌幅，之後又收復部分失地，在102,000美元水平整固。根據Coinglass數據，截至昨日傍晚的一日內，全球近27萬比特幣投資者爆倉，爆倉總金額為7.81億美元。

此外，商品市場中，國際油價亦表現偏軟，紐約期油及布蘭特期油昨日均偏軟，每桶分別低見69.3美元及72.71美元。