美匯獨強 人幣逾一年低

每百日圓兌港元年內走勢

美國減息預期降溫，意味美元利率將保持相對高位，刺激美匯指數一度升至108.278，創逾兩年新高。美匯獨強震散了其他非美貨幣，人民幣在岸及離岸匯價均跌至逾一年新低，其中離岸人民幣兌每美元周四曾見7.3271，每百港元高見94.29元人民幣。

人行放水規模勁縮 反映官方意願的人民幣中間價昨報7.1911，僅較前一日下調31點子，大幅強於市場實際人民幣匯率，某程度證明官方有意維持人民幣匯率穩定，不願見到太急速的貶值。中國人民銀行昨日「放水」規模大減，7天期逆回購操作規模僅806億元人民幣，單日淨投放量為144億元人民幣；比周三3,876億元人民幣的操作（單日淨投放3,090億元人民幣）顯著減少。

分析亦指出，明年美國政府換屆後，美國可能對華實施額外關稅。而中國政府不希望在關稅戰開始前人民幣過度貶值，否則可能限制到時候的政策操作空間。

Yen兌港元見4.94算 另邊廂，環球銀行金融電訊協會（SWIFT）報告顯示，上月人民幣的全球支付份額上升到3.89%，超越日圓支付份額3.44%，讓人民幣奪回全球第4大支付貨幣位置。美元則以47.04%繼續佔據榜首，其次為歐元和英鎊。

除了人民幣因美元走強而受壓外，其他亞洲貨幣昨同樣大跌，其中韓圜兌每美元曾觸及1,465.59的金融海嘯後逾15年來新低，其後一直於1,450關口附近徘徊，每萬韓圜低見53.11港元，部分原因是當地近日政局不穩。日圓兌每美元連失155、156、157關口，低見157.15，跌1.49%，每百日圓兌港元重新回落至「5算」以下，最低見4.945港元。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，如果美元走勢比預期強勁，或對新興市場資產帶來不利影響。