正視港環境劇變 高效精準拚經濟

香港經濟疫後復甦一直未如理想，中國景氣、國際地緣政治影響重大，香港應變滯後亦是不容否定的事實。各方得接受的是圍繞香港經濟的大環境已劇變。這包括在中美惡鬥下，香港要承受前所未有的地緣政治風險，「國際化」得重新定義；香港的地產經濟已成過去，在新經濟賽道，香港須加快發展創新科技等新興產業；還得認清中國已是美國打壓5年仍打不死的世界第二大經濟體，祖國就是香港經濟轉型升級的重要依靠。明白這些變化，港人與港企也調整心態應對，而港府拚經濟也不能總是庸庸碌碌，得配合國策，施政須講求「高效」與「精準」，才可確保在時代洪流中存活過來！

過去幾年，香港經濟面臨急劇巨變，不少港人與港企至今尚未及調整心態，應對挑戰。所謂「識時務者為俊傑」，香港既以「國際都會」自居，不可能老是死抱昔日的包袱，得反思世界轉變，發揮所長，應對挑戰，才能確保可持續發展。

綜觀如今香港面對的挑戰有三。首先是國際格局巨變，所指的是中美博弈，兩國競爭只會愈演愈烈，香港作為國際金融中心，不可能不受衝擊，更何況美國致力打擊中國，劍指香港這個中國的國際金融中心，只是時間問題。在這個大國博弈的年代，香港所擔當的「國際化」須重新定義，坐着也能享受全球化紅利的日子已成過去，未來得以推動人民幣國際化作為中軸，深耕亞洲、全球南方、中東等非美體系新市場，為國際金融中心重新定位。

其次，得認清過去幾十年香港依賴地產發展經濟的模式已不可持續，得正視經濟結構過於單一、稅基狹窄等問題。應對之法除了檢視現有稅制，研開拓新稅種，也得善用內地資源，加快拓展創新科技等新產業，藉新商機擴闊稅收來源，透過數碼化與智能化，全面提升政府內部行政效率，做到增收降本；並充分發揮私營力量和金融中心融資優勢來推動大型建設，始終政府的財政儲備和每年公共開支是公開透明的，政府靠付息發債來填補土地收入的財政缺口，實非長久之策。

此外，區域協作既已取代全球化成為世界經濟的主流發展模式，香港得反思自身角色，設法更好地主導與內地沿岸城市的經貿融合，以擴大可用資源，強化綜合競爭力，一方面有助抗衡外部衝擊，另一方面積極展示「中國商機」所賦予的強大實力，充分利用好香港背靠祖國的獨特優勢，打通物流、人流、資金流與資訊流，當好區域經貿中心的角色。

在港元聯匯制度下，美元偏強如一把雙刃劍。在人民幣貶值下，港元資產成為不少中國富者的投資標的，是吸引「北水」南下理財的重要理據。同時港元紙水貴，港人消費外流也是事實。這些都是香港經濟轉型無可避免會遇到機會與挑戰，在乎港府班子能否以高效精準的施政，理順社會資源，並積極管理好市場預期，引導港企與港人齊心共謀應對。可惜的是至今未見得能凝聚到這股眾志成城的動力，到底是哪方面存在不足，倒值得各方反思。