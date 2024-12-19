專家點評：美企盈利擴散利延續牛市

標普500指數截至12月11日止已創57次年內收市新高，整體表現符合一直強調的升勢廣泛好轉預期。投資者或擔心美股估值過高，料美股明年上半年橫行整固，盈利增長持續廣泛復甦以及美國對商界友好政策，有機會令標指明年底上試6,500點。

美企盈利持續廣泛增長是明年美股升勢的重要因素，亦是支持美股估值比歷史平均值高的主因。預期明年中11個標普500指數子行業，有10個行業每股盈利或錄得按年升幅，整體指數每股盈利按年升11.4%；而在明年底，所有11個子行業皆錄得每股盈利增長，指數每股盈利在年底或按年升13%。

周期行業明年望復甦 除資訊科技、通訊服務等高增長行業可維持盈利強勢外，周期行業如能源、工業和原材料行業經歷過去一年工業生產疲弱而導致盈利表現落後大市後，該3個行業明年亦有較大機會現盈利復甦，預期明年底每股盈利按年升幅分別為9.1%（能源）、12.4%（工業），以及9.6%（原材料），支持持續收窄巨企與其他指數成分股的回報差距。

目前，美國宏觀環境亦有利美股表現，當中包括通脹在2至3%區間，並呈溫和跌勢，兩年期美國國債孳息率隨聯儲局減息而稍微下行，並限制利率波動性，美元略微穩定偏強，長期實質國內生產總值（GDP）增長趨勢持續積極。

每股盈利和標指過去40年的相關系數一直超過0.95，而股價走勢通常領先盈利表現，有助解釋為何經常強調盈利表現對美股升勢的重要性，加上明年盈利按年跌超過20%的標指成分股比例正在縮小，由2023年佔近20%，降至2024年佔約13%，明年佔比更將跌至約2%，其他較溫和盈利跌幅的標指成分股比例亦有相同下滑趨勢，標指成分股盈利增長分布更加平均，可支持指數進一步上揚及更多成分股廣泛好轉。

短期仍憂業績指引保守 當然美股並非全無近憂，市場對美股的增長預期高企，惟美企在第四季業績期發放的盈利指引或較保守，盈利指引令市場失望短期內不利美股。明年初美股或受累特朗普政策的中短期不確定性而出現股價比實際估值低的脫軌情況，或預示股市或在明年上半年橫行，回調將是趁低買入機會。

總括而言，美股估值雖高，但盈利增長趨勢足以支持比長期平均值高的估值，人工智能（AI）對各行業的利好因素亦有擴散迹象，政府放寬監管為中小型股、不同行業及主題如銀行股、中游能源股等提供潛在新質增長機會。當明年美股牛市發展伴隨更高波動性，美股內部持續廣泛做好對推升明年整體美股表現愈趨重要，投資者可先聚焦能提高盈利能力的不同增長因素，其次才是估值。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪