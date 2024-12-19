工商舖市況：尖沙咀商廈呎價$7197拍出

尖沙咀商廈銀主單位連洗手間，劈價後重新推出拍賣，被搶高近逾25%，以439萬元拍出，惟平均成交呎價僅約7,197元。

上述為安年大廈低層辦公室D及洗手間，實用面積約610方呎，昨由黃開基拍賣行推拍，物業今年7月曾開價480萬元，累減130萬元，最新開價350萬元，終以高於開價89萬元沽。

消息指，屯門鄉事會路THE PARKVILLE一個單號地舖，面積約1,670方呎，由食肆租用，市傳以約3,380萬元易手，租金回報率逾6厘。

葵涌貨倉全層意向1.067億 另外，中原（工商舖）代理放售葵涌健全街3號嘉里溫控貨倉一倉A座9樓全層，意向價約1.067億元，呎價約4,000元。該行張志傑指，放售單位交吉出售，總建築面積約26,683方呎。

至於第一太平戴維斯承業主命公開出售屯門建發街5號廣建貿易中心18樓、19樓及20樓全層，物業總建築面積約27,684方呎，將以現有狀況交吉出售，每方呎叫價約2,900元，折合放售價逾8,028萬元。

THE CENDAS招租料每呎$25 另一方面，爪哇集團的九龍灣常悅道15號商廈THE CENDAS樓高23層，總樓面面積達50萬方呎，當中，提供約47萬方呎寫字樓樓層面積，辦公樓單一樓層面積逾27,500方呎，該商廈預計2025年上半年落成。消息指，項目已展開招租，估計呎租約25元水平。