天璽‧天四房賣5914萬
啟德發展區新盤近日不乏承接，新鴻基地產(00016)的天璽‧天第1期，昨招標售出6座（Apex Tower）41樓Superior Sky Villa的B室，實用面積1,622方呎，四房雙套房間隔，連555方呎平台，成交價5,914.58萬元，呎價約36,465元。
天瀧三房呎售$35576
而恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作的啟德跑道區天瀧，昨招標沽出3座26樓B室臨海三房戶，實用面積1,085方呎，以3,860萬元售出，呎價約35,576元。
會地旗下跑道區合作項目DOUBLE COAST I、MIAMI QUAY I，以及啟德城中心的MONACO MARINE，將於周日合共發售35伙。
此外，路勁地產等的香港仔黃竹坑站港島南岸晉環，昨日再沽兩伙，包括1A座32及33樓C室套四房複式戶，實用面積1,292方呎，售價4,132.7萬元，呎價約31,987元。
高臨夥代理送禮吸客
資本策略地產(00497)鄰近港鐵佐敦站的高臨，聯同美聯推新優惠，美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，首5名經該行入市買家可獲贈價值約兩萬元旅遊禮券，總值約10萬元。資策執行董事何樂輝指出，高臨早前推出的買樓優惠將於月底屆滿，並看好明年樓市。
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