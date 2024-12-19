藍籌盤業主趕出貨

美孚兩房蝕200萬 第一城貶12% 年終將至，藍籌屋苑業主紛紛劈價趕出貨，部分更寧願損手都要先行套現。荔枝角美孚新邨兩房單位，減價後以533萬元轉手，持貨逾4年帳面虧蝕200萬元。沙田第一城細單位放盤約9個月，累積減幅逾15%，終以405萬元成交，單位約6年帳貶約12%。

中原馮健平表示，上述為美孚新邨3期百老匯街51號低層C室，實用面積約511方呎，有裝修，原先叫價560萬元，減價27萬元售出，呎價約10,431元。原業主於2020年5月以733萬元購入，上址帳面貶值約27.3%。

不少業主擴大減幅。世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城49座高層H室，實用面積約304方呎，叫價480萬元，累減75萬元後售出，呎價約13,322元。原業主於2018年以460萬元購入，終劈價至損手出貨，期內帳面虧蝕55萬元。

太古城單日兩宗買賣 鰂魚涌太古城單日連環錄兩宗買賣。美聯吳肇基稱，該盤南天閣中層C室，實用面積約680方呎，套三房設計，早於2022年1月叫價1,480萬元放售，近日降價至1,100萬元，終再減50萬元，以1,050萬元成交，呎價約15,441元，累減約430萬元或約29%。

他續指，另一個為恒天閣高層D室兩房戶，實用面積約584方呎，今年8月放盤叫價約980萬元，近期叫價約930萬元，最後再減約26.5萬元成交，成交價903.5萬元，呎價約15,471元。

University Hill輸109萬 此外，昨日二手市場單日共有至少10宗帳蝕個案，包括半新盤單位。中原陳韻兒表示，大埔白石角University Hill第2B期2座中層A1室，實用面積約404方呎，兩房間隔，叫價約650萬元，議價後以599.8萬元沽，呎價約14,847元。原業主持貨僅約一年半，帳蝕約109.2萬元，貶值約15.4%。

該行胡耀祖稱，馬鞍山薈晴2座中層B8室一房戶，實用面積約328方呎，議價後以428萬元易手，呎價約13,049元，新買家為上車客，原業主持貨約8年，帳面仍要蝕約66萬元。

移民盤業主心急出貨。祥益袁思賢表示，屯門名賢居高層E室兩房戶，實用面積約508方呎，8月叫價625萬元放售，原業主計劃移民而賣樓，願意增加議幅，外區客見單位有裝修連基本家電，獲減價100萬元，以525萬元承接，呎價約10,335元，單位約4年帳貶約16%。

藍籌屋苑最新成交個案