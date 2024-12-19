簡訊一覽

●中國乘用車市場信息聯席會數據顯示，12月1至15日，內地乘用車市場零售量達到108.3萬輛，按年增34%，按月增14%；今年以來累計零售量已達2,134.1萬輛，按年增6%。

●銀聯國際宣布與微信支付達成合作，支持境外銀聯合作錢包掃境內微信支付收款碼支付，其中香港地區中銀香港BoC Pay、八達通、PayMe by HSBC及Tap & Go「拍住賞」，為首批開通該功能的電子錢包。

●外媒報道，香港證監會據報於上月搜查10多間金融公司和個人辦公室，涉及正在調查香港公司赴美國納斯達克交易所上市背後的香港券商、美國承銷商代表和投資者，調查主要針對「唱高散貨」（pump-and-dump）操作，相關方可能合謀造成股價劇烈波動，惟目前尚不清楚調查是否完全由證監會發起。

●香港證監會公布，昨按迅速發牌程序，向雲賬戶大灣區科技（香港）、DFX Labs、香港數字資產交易集團及Thousand Whales Technology（BVI）共4個虛擬資產交易平台發牌。

●消息指日前有本港證券行客戶帳號在不知情下遭黑客入侵，動用戶口內的現金及孖展額，大手購入面臨除牌風險的美國科技股「橘雲」，涉資近200萬元，而有關事件擬交執法部門處理。

●港府表示，推動黃金市場發展工作小組成立。該工作小組由財經事務及庫務局成立，將全面檢視與黃金金融交易相關的各個範疇，推行建立國際黃金交易中心的工作，並就優化市場交易和監管機制、國內外推廣等擬定方案。