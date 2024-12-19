澳洲調低經濟預測 4年赤字料七千億

澳洲經濟表現或不似預期，並且未來幾年政府赤字大增。澳洲聯邦政府公布《中期經濟與財政展望報告》預計，在截至明年6月底止的年度將錄財政赤字269億澳元（約1,319.49億港元），雖然較今年5月時的預測少4.94%，但未來4年總赤字或達1,430億澳元（約7,014.36億港元），較原來預測多218億澳元或17.98%。

澳洲財政部解釋赤字大漲原因，包括88億澳元的支出用於新基礎設施和家庭暴力資助等不可避免的項目，以及163億澳元的「自動」增長支出，例如基於指數調整的養老金、退伍軍人支持和災難救援資金等。收入方面亦預期會減少，部分原因是由於中國經濟增長放緩，預計將削弱政府向澳洲採礦行業徵收得到的稅款。

更甚的是，澳洲經濟增長放緩，報告將本財年經濟增長由原來的預計2%，下調至1.75%。然而，財長查默斯認為，政府支出有助經濟走向軟着陸，「雖然增長緩慢，但仍在持續增長。」

另外，報告料政府淨債務將由本財年的9,400億澳元，升至2027/28年度的1.16萬億澳元。查默斯說：「相比於其他類似國家，我們的總債務佔比仍然較低。」

澳元兌港元險守4.9 當地財政部預計，通脹會保持在澳洲央行目標的2至3%之內，這主要反映政府的能源補貼和其他補貼拉低電力和租金價格。因此，澳洲央行已將重點轉向核心通脹，目前核心通脹率為3.5%，預計要到明年底才會回落到央行的目標區間。澳元在中期財政報告出爐後偏弱，兌美元跌幅在1%以內，曾報0.6312，兌港元曾見4.9051。