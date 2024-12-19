英通脹8個月高 利率或不變

英國11月通脹率按年升2.6%，雖然符合市場預期，但較10月擴大0.3個百分點，並且是過去8個月高位。這或令英倫銀行今天議息有藉口維持利率於4.75厘不變。數據公布後，英鎊匯價曾下跌0.17%至1.2689美元；兌港元曾報9.8599。

當地國家統計局（ONS）指出，上月通脹回升，主要由汽油、食物、衣服價格上升所造成，煙草稅增加亦推高通脹，部分升幅被機票價格下跌所抵銷。

撇除能源、酒精、煙草價格後的核心通脹由10月的3.3%升至11月的3.5%。另外，該央行看重的服務業通脹雖然較前值收窄0.1個百分點，但仍高達5%。英格蘭和威爾斯特許會計師協會經濟學總監Suren Thiru坦言，本次通脹數字不但撲滅今天減息的希望，明年2月能否減息亦不能確定。

德企景氣4年半最低 此外，英國土地註冊署公布，官方樓價指數在10月按年上升3.4%，升幅較9月擴大0.6個百分點。全英一般住宅平均樓價在10月為29萬英鎊（約285.92萬港元），買家按年需要多付一萬英鎊。

分析員指出，土地註冊處數字滯後，目前僅反映10月情況，並且政府在10月底公布的財政預算宣布明年4月1日起加印花稅，市民或趕在加稅前買樓，令樓宇需求上升，都會推升11月的樓價數字。

同樣位於歐洲的德國，12月企業景氣指數報84.7，不但低於市場預期的85.6，並且是自2020年5月以來最低。同期企業預期指數為84.4，亦顯著遜預期的87.5，反映企業對前景的信心惡化。負責調查的伊福經濟研究所稱，德國經濟疲弱已成為長期趨勢，明年舉行大選後，下屆政府需要優先考慮經濟增長的問題。