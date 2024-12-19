日本出口連升兩月 貿赤縮85%

日本央行今日公布議息結果，昨日財務省公布的日本11月出口金額創歷年同月新高，按年升3.8%至9.15萬億日圓，連升兩個月，主要受惠晶片設備出口暴增，期內貿易逆差也按年收窄逾85%至1,176億日圓。

按產品劃分，上月半導體等製造設備出口額暴增32.1%，非鐵金屬和食品分別上升14.7%和21.4%。按區域來看，11月日本對美國的出口額按年少8%至1.67萬億日圓，連續第4個月陷入萎縮；對美進口也減少0.6%至一萬億日圓，貿易順差跌17.2%至6,640億日圓，是連續第3個月收縮。

中國方面，期內貿易逆差為6,820億日圓，是連續第44個月陷入逆差，不過對中國的出口上升4.1%至1.66萬億日圓，連升兩個月。

日股昨連跌4日，日經平均指數以全日低位收市，報39,081點，跌282點或0.72%。日圓兌每美元在153水平上落，折合每百日圓兌港元在5.05至5.06水平徘徊。

首11月遊客破頂 另外，日本國家旅遊局公布，11月訪日遊客人數為318.7萬人，按年增30.6%；首11月累計訪日遊客人數達3,337.99萬人，刷新紀錄。其中，香港上月訪日人數按年增13.3%至22.71萬人，以人數計緊隨南韓、內地及台灣之後；而內地訪日人數按年飆逾1.1倍至54.63萬人，相信是與放寬簽證有關。

鄰國南韓的央行行長李昌鏞稱，在與政府協商後，決定維持目前2%的通脹目標直至下一次政策審查，原因是估計低通脹時代未來一、兩年內不太可能出現。他又認為，南韓今年經濟或增長2.1%，較之前央行預測的2.2%下調0.1個百分點，原因雖然出口保持向好趨勢，但消費指標之一的銀行卡刷卡額不及預期，經濟信心指數急劇下降。至於明年經濟增長預測，原先預期為1.9%，但隨着國會通過預算削減案，料經濟下行壓力將進一步增加。