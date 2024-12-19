聯想摩托羅拉智能手機遭美裁定侵權
美國國際貿易委員會（ITC）表示，初步裁決聯想集團(00992)旗下摩托羅拉移動（Motorola Mobility）生產的智能手機，侵犯愛立信（Ericsson）擁有的專利。如果裁決維持，美國可能禁止進口這些手機。不過，聯想股價未受相關消息影響，昨日隨大市做好，收報9.42元，升3.06%。
外媒報道，ITC全體成員將於明年4月就愛立信的指控作出最終裁決，並引述ITC一名法官指，這些智能手機侵犯愛立信在5G無線技術方面的專利權。
同捲南美洲英國訴訟
事緣去年愛立信將摩托羅拉移動告上ITC，認為摩托羅拉Moto G、Edge和Razr系列手機，侵犯無線通訊相關的專利，聯想否認相關指控。這些公司也捲入了南美洲、英國和美國北卡羅萊納州的專利訴訟，愛立信在巴西和哥倫比亞的侵權案件中贏得法院初步命令，禁止聯想智慧型手機在當地銷售。不過，據報ITC另一名法官上月對一宗相關案件的初步裁決中裁定聯想勝訴。資料顯示，聯想早在2014年以29億美元收購摩托羅拉的手機業務。
另外，內媒引述企查查資料顯示，榮耀終端近日發生工商變更，原股東杭州微同股權投資合夥企業（有限合夥）退出，新增股東中金（常德）新興產業創業投資合夥企業（有限合夥）及中國電信集團投資等。隨着工商訊息變更完成，意味着榮耀新一輪股改已接近尾聲。
投行高盛研究報告指，據10至11月的追蹤數據，小米集團(01810)中國智能手機及物聯網業務有望在今年第四季實現高於行業16%的收入增長。10至11月小米在淘寶、天貓及京東平台的線上智能手機商品交易總額（GMV）按年增約18%，主因價格上漲帶來的平均單價（ASP）增11%，及存貨單位（SKU）組合改善。物聯網方面，高盛追蹤的小米線上物聯網GMV在10至11月按年增長11%，線下銷售增長強勁相信是受惠於以舊換新計劃和強勁的家電零售銷售。
深圳設AI基金資助企業
另一方面，深圳市工業和信息化局印發《深圳市打造人工智能先鋒城市的若干措施》，提到拓寬多元化投融資服務，設立人工智能（AI）產業基金，匯聚多元資本構建AI百億基金投資生態，對符合條件的AI企業給予貸款貼息、擔保費資助等支持，降低企業融資成本；支持AI產品應用，支持AI相關電腦、手機、智能可穿戴設備、虛擬實境設備、全屋智能產品、具身智能機械人等應用大型技術的智能硬件產品研發推廣，對銷售達到一定規模的年度爆款產品給予企業最高300萬元人民幣獎勵。
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