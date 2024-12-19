聯想摩托羅拉智能手機遭美裁定侵權

外媒報道，ITC全體成員將於明年4月就愛立信的指控作出最終裁決，並引述ITC一名法官指，這些智能手機侵犯愛立信在5G無線技術方面的專利權。

同捲南美洲英國訴訟 事緣去年愛立信將摩托羅拉移動告上ITC，認為摩托羅拉Moto G、Edge和Razr系列手機，侵犯無線通訊相關的專利，聯想否認相關指控。這些公司也捲入了南美洲、英國和美國北卡羅萊納州的專利訴訟，愛立信在巴西和哥倫比亞的侵權案件中贏得法院初步命令，禁止聯想智慧型手機在當地銷售。不過，據報ITC另一名法官上月對一宗相關案件的初步裁決中裁定聯想勝訴。資料顯示，聯想早在2014年以29億美元收購摩托羅拉的手機業務。

另外，內媒引述企查查資料顯示，榮耀終端近日發生工商變更，原股東杭州微同股權投資合夥企業（有限合夥）退出，新增股東中金（常德）新興產業創業投資合夥企業（有限合夥）及中國電信集團投資等。隨着工商訊息變更完成，意味着榮耀新一輪股改已接近尾聲。

深圳設AI基金資助企業 另一方面，深圳市工業和信息化局印發《深圳市打造人工智能先鋒城市的若干措施》，提到拓寬多元化投融資服務，設立人工智能（AI）產業基金，匯聚多元資本構建AI百億基金投資生態，對符合條件的AI企業給予貸款貼息、擔保費資助等支持，降低企業融資成本；支持AI產品應用，支持AI相關電腦、手機、智能可穿戴設備、虛擬實境設備、全屋智能產品、具身智能機械人等應用大型技術的智能硬件產品研發推廣，對銷售達到一定規模的年度爆款產品給予企業最高300萬元人民幣獎勵。