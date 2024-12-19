日車企謀整合求存

日產本田斟合併 鴻海傳有意提購 全球汽車行業迎來一輪大洗牌。隨着電動車崛起，中國汽車供應鏈在全球汽車產業的地位與日俱增，曾經稱霸多年的日本車企正面臨存亡之秋，不得不變革求生。日本傳媒報道，兩大傳統日系車廠本田（Honda）及日產（Nissan）正探討「抱團合作」的可能，包括潛在的合併或者其他合作方案。另有消息指，台灣的鴻海集團有意對日產提出收購，各種消息均預示着日本汽車產業將會迎來大變！

在傳出合併消息後，日產股價昨日午後暫停交易，停牌前股價大升23.7%。日產、本田其後證實討論合併的傳聞，但未有詳細解釋。據媒體報道，其中一種方案是本田與日產將成立控股公司、兩家企業納入旗下的汽車業務，未來還將考慮加入由日產持有約24%股權的三菱汽車（Mitsubishi Motor）。

成事膺全球第3大車廠 如果此合併方案最終成事，那麼按去年銷量推算，新公司的年度汽車總銷量逾800萬部，成為全球第3大車企，規模僅次於豐田汽車（Toyota）及德國的福士汽車（Volkswagen，內地又稱「大眾汽車」）。

事實上，日產於上月已宣布將全球產能削減20%，啟動相當於整體員工數目近一成（約9,000人）的大規模裁員。而這絕非日產首次面臨類似的困境，其於1998年亦曾陷入破產邊緣，最終由法國車廠雷諾（Renault）入股出手打救。當時雷諾的舵手、企業家高恩（Carlos Ghosn）主導下組成聯盟，一手帶領日產扭轉逆境，後來亦把三菱併入，打造成「雷諾-三菱-日產聯盟」，由高恩本人親自領導。

當時的聯盟時期，可謂是日產最風光的時刻，惟當高恩試圖推動雷諾-三菱-日產聯盟內3家公司的進一步合併後，卻出現意外。高恩於2018年底突然被日本當局拘捕，被控涉嫌挪用公款等罪名，他選擇棄保潛逃後仍聲稱自己是遭到日本的政治與司法迫害。不久，聯盟宣告解散，失去高恩領導的日產，短短數年內又陷入倒閉邊緣。消息指，雷諾對日產和本田合體持開放態度。

備忘錄或有排他條款 日本傳媒稱，日產近期與本田簽署諒解備忘錄，今後將確定控股公司的持股比例等詳細內容，並於下周召開董事會表決。不過，昨日下午又突然傳出消息指，鴻海集團亦已接洽日產提出有意全面收購。

鴻海在今年春季已向瑞穗銀行表達有意收購日產，而持有日產35%股權的雷諾有意把持股賣給鴻海。鴻海據報有意收購日產，加速日產與本田的協商，因日產擔心鴻海的收購會損害自身。消息指，日產接下來可能會在與本田的諒解備忘錄納入排他條款，兩家車廠在協商期間不能與第三方進行磋商，旨在阻止鴻海的收購行動。

日產股價近年走勢