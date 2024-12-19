百勝中國加入內地餐飲減價戰

明年農產品出口首發配額

此外，中央近年致力促進糧食安全、加大農業扶持，最新商務部發布關於下達2025年農產品出口配額第一次分配數量的通知，其中提出各地商務主管部門應及時做好供港澳活畜禽、鋸材出口配額的二次分配和核查、反饋工作，配額應重點分配給完成率高、經營能力強、貨源質量好、品牌信譽度高的企業。