百勝中國加入內地餐飲減價戰
近年內地興起消費降級，餐飲股百勝中國(09987)旗下、在內地營運的必勝客近期加入減價戰團，據報有30款產品進行全面減價，涵蓋薄餅、小吃、飲料等多種品類，其中麵食減價幅度達49%。
必勝客稱，希望以此行動作為表率，進一步促進產業健康發展，營造產業「質價比」良性生態圈。百勝中國股價昨微升0.63%，收報382.8元。
明年農產品出口首發配額
此外，中央近年致力促進糧食安全、加大農業扶持，最新商務部發布關於下達2025年農產品出口配額第一次分配數量的通知，其中提出各地商務主管部門應及時做好供港澳活畜禽、鋸材出口配額的二次分配和核查、反饋工作，配額應重點分配給完成率高、經營能力強、貨源質量好、品牌信譽度高的企業。
通知又稱，須密切追蹤配額使用進度，做好配額動態調劑，提高配額使用率，配額二次分配方案應及時報商務部（外貿司）備案，同時抄送商務部配額許可證事務局、中國國際電子商務中心和相關出口許可證發證機構。
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