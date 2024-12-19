55中國富豪身家年內漲16% 馬化騰進帳982億成贏家

數據顯示，自今年1月初以來，55名內地富商的身家總和增長16%至8,096億美元，乃2020年以來首次錄得增長，其中，馬化騰在內地富豪榜排名第二。

另一方面，字節跳動創始人張一鳴旗下於去年5月在香港註冊的Cool River Venture HK Limited，據報獲香港證監會頒發9號牌資產管理牌照，可在香港開展資產管理業務，登記的兩名持牌負責人分別為Liu Bide及Liu Zhao，主要辦公地址位於中環國際金融中心（IFC）二期21樓。

其實，科技巨頭創始人赴港設公司拿資產管理牌照並不乏例子。去年11月餓了麽創始人之一張旭豪有份的GURRYSHARK Fund Management Company Limited獲批9號牌，阿里主席蔡崇信家辦Blue Pool Capital Limited持有4號和9號牌照。