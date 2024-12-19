55中國富豪身家年內漲16% 馬化騰進帳982億成贏家
中國近期推出重磅救市「組合拳」後，內地億萬富豪身家有所回升。外媒引述的數據顯示，以金額計，騰訊控股(00700)創始人馬化騰暫為今年的最大贏家，其身家飆升126億美元（約982.8億港元）至473億美元（約3,689.4億港元），以金額計增加最多。
數據顯示，自今年1月初以來，55名內地富商的身家總和增長16%至8,096億美元，乃2020年以來首次錄得增長，其中，馬化騰在內地富豪榜排名第二。
張一鳴旗下公司獲港資管牌
不過，內地首富、農夫山泉(09633)創始人鍾睒睒身家卻蒸發103億美元，皆因內地瓶裝水市場激爭激烈，並面對價格戰。至於在內地富豪榜排第4的拼多多創始人黃崢，其身家蒸發155億美元，以金額計蒸發最多。
另一方面，字節跳動創始人張一鳴旗下於去年5月在香港註冊的Cool River Venture HK Limited，據報獲香港證監會頒發9號牌資產管理牌照，可在香港開展資產管理業務，登記的兩名持牌負責人分別為Liu Bide及Liu Zhao，主要辦公地址位於中環國際金融中心（IFC）二期21樓。
其實，科技巨頭創始人赴港設公司拿資產管理牌照並不乏例子。去年11月餓了麽創始人之一張旭豪有份的GURRYSHARK Fund Management Company Limited獲批9號牌，阿里主席蔡崇信家辦Blue Pool Capital Limited持有4號和9號牌照。
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