內險企或須上報萬科債務敞口

據報有關的審查經已進行數星期，其中兩家將年金投資外包出去的保險公司，也要求其外部投資管理人檢查風險敞口。今年3月，有保險公司因擔心萬科債務風險上升，亦做過類似的內部審查。本次由監管機構下旨，除了便利金融支持方面的決策外，也顯見市場對萬科債務風險的憂慮持續。