內險企或須上報萬科債務敞口
擁有國資背景的萬科企業(02202)，雖然貴為內地龍頭房地產企業之一，但債務問題仍未脫離險境。消息指，內地監管機構要求內地大型保險公司上報其在萬科的債務敞口，內容涵蓋萬科債券和和直接借貸等規模，還包括用作債務擔保的資產資料，目的是要估量需要多少支持才能避免萬科公開市場違約。
據報有關的審查經已進行數星期，其中兩家將年金投資外包出去的保險公司，也要求其外部投資管理人檢查風險敞口。今年3月，有保險公司因擔心萬科債務風險上升，亦做過類似的內部審查。本次由監管機構下旨，除了便利金融支持方面的決策外，也顯見市場對萬科債務風險的憂慮持續。
另外，有指萬科高層在過去幾周走訪了幾家保險公司，呼籲這些公司不要行使借貸項下即將生效的認沽期權，這將有助萬科優先兌付債券，以免其在流動性緊張之際發生違約。
恒大子企CEG清盤聆訊料延期
此外，中小型內房公司景瑞控股(01862)宣布，公司正就清盤呈請尋求法律意見，並已指示其法律顧問開始準備向高等法院申請有關轉讓公司股份的認可令。倘未發出認可令但清盤令未遭撤銷或永久擱置，則在清盤開始（即今年10月10日）後進行的所有股份轉讓均屬無效。
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