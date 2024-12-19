標普：地方財政整頓慢 添下行風險

外界普遍預期明年中央財政將增加槓桿之際，國際信貸評級機構標普全球警告，中國各級地方政府的財政整頓步伐緩慢，面臨着更多的下行風險。同樣影響經濟恢復速度的還有青年失業率高企問題，11月份全國城鎮不包括在校生的16至24歲勞動力失業率，從10月的17.1%下降至16.1%，仍遠不及6月的13.2%低位。

資金缺口擴至1.7萬億 中國財政部的數據顯示，單計11月，地方政府一般公共預算本級收入7,129億元（人民幣‧下同），相關支出約2.02萬億元，意味一般公共預算收支不平衡情況惡化，規模高達1.31萬億元，比10月錄4,780億元的收支壓力明顯加大。計及11月的地方政府基金預算赤字4,006億元，地方政府的財政缺口擴大至1.71萬億元。

標普認為，中國各級地方政府的債務負擔日益清晰，且當局近期採取的大規模隱性債務置換，將地方政府的預算外債務轉變為預算內債務，或有意提升地方政府債務的透明度。不過，地方政府的財政整頓只是緩慢開展；若財政刺激措施需要地方政府承擔比預期更沉重的負擔，下行風險將變得更大。換言之，地方債務風險演化需加強調控，在政策力度加大的同時，更需要嚴格規範地方政府舉債行為。

青年失業率連降3個月 無論財政支出加大或適度減息降準，中國的銀彈救市攻勢目標在於提振消費、提升居民收入、保持就業穩定。然而，11月青年就業未見大幅改善，雖然非在校生的16至24歲青年失業率為16.1%，連續3個月降溫，但與11月全國城鎮調查失業率的5%相比，依然偏高，比起8月的18.8%年內高位，亦只是累計回落2.7個百分點。