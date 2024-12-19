人行查債市投資防過熱

傳約談交易激進機構 要求關注利率風險 今年9月底以來，內地當局推「組合拳」全力救市，圖穩股樓穩增長，可股市升勢曇花一現，說明市場信心依然不足；而10年期國債孳息率不斷創新低，跌勢之急令人驚訝，畢竟孳息率愈低，反映經濟承受壓力的信號就愈強烈。對此，有指中國人民銀行昨早約談了在債市交易激進的金融機構，提醒要注意利率風險，強調執法檢查將保持常態化，對債市違法違規行為零容忍。相關消息下，10年期及30年期國債期貨主力合約價格昨午隨即受壓。

事實上，自中國提早在11月底限制非銀行機構同業存單（NCD，即存款證）利率，納入自律管理機制之後，進一步加劇12月初以來國債「債牛」的氣燄。受政策因素影響，個別國有內銀發行的一年期同業存單利率，於上周五曾創逾4年新低，降至1.7厘以下；同時，10年期和30年期國債孳息率在本周一更歷史性跌至1.72厘及1.96厘。

10年及30年期債息齊回升 即使上半年監管層出於對金融機構負債和資產期限錯配風險的擔憂，先後通過調研、撰文喊話、查處激進交易機構等方式，來試圖阻止長期國債孳息率過分急挫，但當局近日預告適時降準減息的效應下，仍然推動資金不斷湧入債市。

有見及此，由人行主管的內媒報道，人行約談本輪債市行情中部分交易活躍的金融機構，提出要求包括要密切關注自身利率風險等風險狀況、提高投研能力、加強債券投資穩健性，以及依法合規開展投資交易。被約談機構主要涉及內銀、券商、保險資管、理財子公司、基金、信託等。報道又指，人行近期已嚴厲查處一批涉嫌出借帳戶、擾亂市場價格、內控缺失等違規行為的機構，同時正在全面摸排違規行為線索，後續將保持常態化的執法檢查，對債券市場違法違規行為零容忍。

隨着人行約談的消息發酵，昨日長債孳息率有所反應，10年期國債回升至1.761厘；30年期國債更一度重返兩厘以上，高見2.015厘。當孳息率上升時，代表債券價格通常下跌，30年期國債期貨主力合約價格昨突然跳水，最多跌逾1%，收市跌幅縮至約0.44%；10年期國債期貨主力合約價格亦略僅收跌0.1%。

在岸人民幣再創逾13月最弱 新加坡安本投資總監Edmund Goh向外媒稱，公司持有中國10年期債券長倉，料明年底孳息率或跌至1.5厘；又指內地物價持續低迷意味實際利率仍較高，為貨幣政策進一步寬鬆提供空間，惟若明年3月的財政政策令市場失望，長期利率將繼續下行。

人民幣中間價昨日報7.188兌每美元，按日微升11點子，結束4連跌，但在岸價昨午4時半收報7.2856，連跌6個交易日，兼再創逾13個月低位；離岸價逼近7.3算，低見7.2969，每百港元兌93.88元人民幣。

優化跨國企資金池試點政策 另外，外匯管理局及人行公布，決定在上海、北京、江蘇、浙江、廣東和深圳等10省市優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策，共涉4項措施，包括允許集團境內成員企業間錯幣種借貸用於經常項目跨境支付業務；簡化備案流程及涉外收付款相關材料審核；允許集團自行決定外債和境外放款的歸集比例；允許集團主辦企業透過國內資金主帳戶，代境外成員企業辦理其與境內成員企業或境外主體之間的集中收付等。

中國10年國債期貨合約 中國30年國債期貨合約