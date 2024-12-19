大戶重倉股票憂見頂 道指仍高開

臨近年底，許多交易員亦開始為收爐作準備。不過，美國銀行（BofA）最新發表的月度全球基金經理調查顯示，各類基金的平均現金配置佔比降至4%以下，即大多數基金依然重倉於股票等風險資產，此乃股市見頂的不利信號，接下來一段時間可能會有短期的調整。

美新屋動工少過預期 美銀首席投資策略師Michael Hartnett的團隊在報告指出，過去當基金的現金配置降至4%以下，全球股票在一個月內平均下跌2.4%，3個月內平均下跌0.7%。而過去現金持倉如此之低的時期，例如2002年初和2011年2月，都是股市見頂轉勢的關鍵時間點。調查還顯示，基金對美國股票和全球銀行的配置創歷史新高，而歐洲股票的低配程度達到2022年10月以來最顯著。

市場等待美國聯儲局的議息結果前，美股3大指數於周三早段靠穩，道指曾升163點，報43,613點；標指升6點，報6,057點；納指升20點，報20,129點。另外，美國11月新屋動工按月跌1.8%，至以年率計128.9萬間，少過預期；同月建築批核按月增6.1%，至以年率計150.5萬間。

生產復常 波音股價揚 企業消息方面，飛機製造商波音公司表示，已經恢復此前因為工人罷工而暫停的工廠產能，所有飛機項目生產復常。波音股價早段曾升1.41%。管理層亦強調，會確保所有生產工人接受最新培訓和取得認證，似乎是為了淡化市場對其產品安全的疑慮。

客戶關係管理軟件及雲端服務公司Salesforce計劃增聘2,000員工，專門負責人工智能（AI）軟件的銷售，該公司股價早段曾升0.15%。

另外，外媒引述消息稱，軟銀集團（Softbank Group）與OpenAI達成協議，向OpenAI約400名現任及前員工提出股票收購方案，讓這些員工可以選擇向軟銀出售股權套現。消息人士稱，符合出售條件的股票總值大約為20億美元，惟軟銀的收購限額僅為16億美元，因此可能會有約4億美元的OpenAI股票沒有買家，但未必所有員工都打算出售。