恒指反彈 北水掃貨20億成交再縮18%
本港股市昨日反彈，恒生指數收升164點，終止3連跌。儘管南下「北水」繼續掃貨，單日淨流入20.7億元，但全日成交按日再縮減18.51%至1,076億元。
恒指高開184點，最多升253點，高見19,953點，兩萬點關前受阻，最終收報19,864點。國企指數揚75點或1.06%，報7,180點；科技指數漲79點或1.81%，報4,468點。
科技股中特估撐起大市
科技股撐市，阿里巴巴(09988)悉售內地百貨企業銀泰，料虧損93億元人民幣，惟交銀國際認為出售不影響經調整營運利潤，並只屬一次性，且銀泰的收入及利潤少，對阿里總收入影響少過1%，昨日股價升0.77%。
邁富時旭陽擬配股集資
另外，市傳新世界發展(00017)要作出債務重組，涉及委任債務顧問及有詳細的債務重組安排等，市場憂慮其負債情況，昨日股價挫6.72%。新世界發展發言人回應傳媒查詢時表示，得悉網絡上流傳一些關於公司的不實猜測和謠言，重申公司全面遵守所有披露要求，並向投資者和股東提供及時和適當的消息。公司將一如以往，致力執行現有的公司策略。
信誠證券聯席董事張智威表示，臨近年尾，基金經理陸續收爐，投資者入市意欲亦疲弱，在缺乏資金下，股市難有太好表現。美股轉弱，道指更出現「9連跌」，港股亦表現反覆，恒指短期料在19,800點附近上落。
人人做記者
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