恒指反彈 北水掃貨20億成交再縮18%

本港股市昨日反彈，恒生指數收升164點，終止3連跌。儘管南下「北水」繼續掃貨，單日淨流入20.7億元，但全日成交按日再縮減18.51%至1,076億元。

恒指高開184點，最多升253點，高見19,953點，兩萬點關前受阻，最終收報19,864點。國企指數揚75點或1.06%，報7,180點；科技指數漲79點或1.81%，報4,468點。

信誠證券聯席董事張智威表示，臨近年尾，基金經理陸續收爐，投資者入市意欲亦疲弱，在缺乏資金下，股市難有太好表現。美股轉弱，道指更出現「9連跌」，港股亦表現反覆，恒指短期料在19,800點附近上落。