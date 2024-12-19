草姬超購6千倍 一手中籤率3%

草姬集團公開發售部分接獲55,863人認購，超購6,082.63倍，一手中籤率3%，抽1,250手才穩獲一手。以暗盤收市價計，其在耀才暗盤交易市場表現最好，報4.85元，揚29.33%，料每手帳面獲利880元；於輝立交易場及富途分別收升27.73%及28.53%，估計每手分別帳賺832元及856元。

一個月拆息創兩個月高 新股趕年結，昨日有3間企業撞期同日起招股，均於下周一「截飛」，本月30日掛牌。不過，首日認購反應慢熱，孖展認購未足額。

受集資活動影響，港元拆息（HIBOR）普遍向上。與樓按相關的一個月拆息報4.48厘，按日升1.01點子，連升3日，創逾兩個月高位。短期拆息升幅顯著，隔夜拆息揚40點子至4.3厘，是11月29日後最高；一星期及兩星期拆息分別見4.36厘及4.57厘，按日升幅達32.82點子及33.66點子。