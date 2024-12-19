會計師行料港IPO下年籌最多1500億

本港新股於第三季開始回暖，市場普遍認為增長勢頭可延續至明年。有會計師行預測，明年全年首次公開招股（IPO）集資將達1,300億至1,500億元，料涉80宗新上市，並有能力進身全球集資排名榜三甲。有律師事務所建議港府可考慮進一步下調股票交易印花稅稅率，以提供更大的發展動力。

「先A後H」勢成市場動力 該會計師行指，現時A股市值規模最大的500間企業，只有三分之一在港上市，「先A後H」是明年香港新股市場的一大動力，形容「值得期待」，特別是酒類、能源公司，估計明年至少5隻集資10億美元或以上的大型新股、5隻集資50億港元的中大型新股，當中包括數家市值逾2,000億元人民幣的A股公司已宣布有意來港上市，以及消費及金融的企業。

奉行美國優先主義的特朗普將重新入主白宮，該會計師行認為，其針對華方的潛在政策，將增加地緣政治的不確定性，或促使更多在美國上市的中資概念股回流香港。另外，內地要求A股健康發展，減慢新上市審批，亦會令到部分原計劃在A股上市的公司，轉投香港市場。

另一方面，亞司特（Ashurst）律師事務所亞洲區公司業務負責人畢然表示，留意到亞洲區內發行人對於在香港上市的意願正不斷提升，美國聯儲局减息、內地實施經濟刺激政策等多重因素，發行人與投資者對香港資本市場的信心明顯增強，料帶動市場於明年下半年有更強勁復甦。

他預計，生物科技與醫療健康企業，以及零售消費企業的上市將持續活躍，帶動明年香港新股市場增長。此外，來自中國以及東南亞、中亞等地的礦業公司也開始關注和推動赴港上市。受益於新能源與電動汽車行業增長，以及「一帶一路」項目加快落地，預期這些企業來年將更積極地參與資本市場活動。

業界籲再調低股票印花稅 聯交所年內已推出多項提高市場流動性措施，他認為，有助吸引企業來港上市，但仍建議政府可考慮進一步下調股票交易印花稅稅率，並推行更多降低資本運作成本的措施，為市場在未來數年的發展注入更大動力。