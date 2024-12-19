大新下調今年港經濟預測 明年難樂觀

地緣政治等不明朗因素持續籠罩本港經濟。大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒預期，隨着美國候任總統特朗普上台在即，中美貿易關係可能再趨緊張，加上內地經濟前景仍未明朗，考慮到本地需求未見改善，出口也面對不少壓力，該行將今年香港經濟增長預測由3.2%下調至2.6%，預期明年增長為2.8%。

溫嘉煒稱，特朗普新關稅政策的時機、力度，內地當局相關的應對及反制措施，中美關係惡化的程度，以及內地經濟復甦情況，使香港明年整體經濟繼續面臨不少挑戰。港人北上消費及訪港內地客消費模式轉變，影響本港零售業發展；雖然深圳恢復「一簽多行」簽注，惟今年以來深圳零售市道同樣疲弱，加上兩地交通方便，料措施對推動本地零售業及吸引過夜旅客作用有限，坦言明年2.8%經濟增長的預測有下行風險。

料樓價來年升少於5% 市場預期，美國聯儲局明年將繼續減息，溫嘉煒估計，屆時港元最優惠利率（P）會回到本次加息周期前的水平，一個月港元拆息（HIBOR）將處於3厘附近。他指，隨着本地按揭利率回調，加上港府放寬住宅投資物業按揭成數，近期亦見樓價回穩及成交回升。不過，本港已落成樓宇仍未出售單位數目以及建築中單位數目合共達10萬個，相當於2010年低位時的兩倍，一手住宅潛在供應高企，或限制二手樓價反彈空間，預期明年樓價升幅或低於5%。

投資市場方面，溫氏認為，主要央行減息前景不確定，加上地緣政局緊張，美國新政府對中國政策不明朗，增加港股波動性，預期恒指暫時在17,000點有一定支持。若穩經濟及樓市措施令經濟增長回穩，並有效地推動企業盈利前景，或有助恒指上半年再度上試23,100點。

看好電訊旅遊AI板塊 板塊方面，他看好高股息率、內需消費及國策支持相關板塊前景，例如電訊、旅遊及餐飲服務業，以及半導體和人工智能（AI）相關的資訊科技業。