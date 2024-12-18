特朗普亂招惹禍 聯儲幣策沒奈何

候任美國總統特朗普人未上任，其過渡團隊已在密鑼緊鼓制訂各項政策，包括擬推翻拜登政府多項重要政策，翻天覆地的轉變令投資者吃不消。時值年關當前，世界經濟陷入混亂，都拜美國狂人總統的瘋狂行為所賜，相信聯儲局的貨幣政策亦無所適從，本周即使一如市場所料減息四分之一厘，未來一年的利率路徑顯得迷濛，這不見得對美元匯價有利，且得提防明年美國金融市場波動顯著擴大，殃及全球！

本來在美國大選前，聯儲局的口徑偏向鴿派，惟大選過後，特朗普確認可重返白宮，一切又改變了。首先，特朗普表明要繼續大打貿易戰，非但要向中國商品加徵關稅，盟友亦不會有例外，為此表達不滿的加拿大便碰了一鼻子灰。

要知道，貿易保護主義不利經濟，若全球貿易規模因而收縮，又或是美國大加關稅，最終令美國進口商品價格大升，變相由美國消費者來埋單。經濟增長放慢而通脹重燃，則滯脹叩門的可能性跟升，這使聯儲局的貨幣政策添上重大不明朗因素。本周聯儲局的減息幅度預計是四分之一厘，而未來加息步伐好可能會放慢，皆因得為通脹重臨預留政策空間。

另方面，特朗普還試圖以龍門任搬的方法來固霸。近日就傳出其團隊擬取消拜登政府的電動車補貼，又擬加大對電池相關原材料的關稅，以打擊競爭對手，更擬放寬汽車「新能源化」的時間表，以讓未能及時轉型過來的美國汽車業有生意做，而新能源車的相關配套建設自然也會跟隨放慢步伐。諸如此類的做法，是特朗普眼下4年任期滿足政績的行為，多於為美國重點產業長遠戰略利益的考慮，最終美國汽車業電動化只會愈拖愈遲，被對手拋離得愈來愈遠。堂堂世界大國核心產業政策可以隨着政權更替話變就變，如「玩泥沙」。

除了貿易戰外，得提防特朗普會加快向中國發動金融戰，包括以各種「國家安全」為理由，行使美元霸權，打擊香港這國際金融中心。美國將金融武器化的做法已在俄羅斯開先例，港元聯繫匯率制度得適時檢視，做好兩手準備。隨着香港經濟隨國策轉型，與中國及非美經濟體的經貿有更多聯繫，港元與美元掛鈎的做法，未必再是最有利香港經濟實況。

更令人憂慮的乃特朗普將「玩殘」美元，事關霸權行徑將迫使國際貿易更多選擇本幣而非美元支付結算，以規避地緣政治風險。美元的國際需求下降，必然會影響到美國發債需求，債台高築的美國政府財政如何收科，也許並非特朗普4年任期會考慮的風險，但美國人就要為這位狂人總統「玩火」而埋單！

聯儲局一向聲稱其制訂的貨幣政策具獨立性，但在特朗普眼中，任何機構都是服務其政權的工具，早晚是要干涉。聯儲局主席鮑威爾是否可做到2026年5月約滿，仍充滿變數。反正在特朗普眼中，美元地位是靠「霸」來維繫，其自身政治利益為先，信用並不值錢。美國人選出這位狂人總統站台，加速美元霸權殞落的代價有多大，得放長雙眼等着瞧！