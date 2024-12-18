輪商精選：人民幣看跌 留意10437
離岸人民幣近日走勢再次受市場關注，離岸人民幣兌每美元昨日曾跌至近7.3算，為月內第二次下試相關水平。此前於2022年、2023年及今年7月時跌至7.3算後掉頭，投資者可觀望後市會否再次守於此水平。政策面上，中國人民銀行周一稱將實施適度寬鬆貨幣政策，並適時下調存款準備金率及減息。市場觀望政策對離岸人民幣未來走勢影響。
如認為離岸人民幣不會跌穿7.3算關口，即看淡美元及看好人民幣或將反彈，可留意美元兌人民幣認沽證10438，行使價7元人民幣，實際槓桿22.6倍，明年4月29日到期。如認為離岸人民幣有下跌空間，可參考美元兌人民幣認購證10437，行使價7.3元人民幣，實際槓桿20.2倍，明年4月29日到期。
金價睇升吼28867
金價方面，紐約期金昨於每安士2,650美元水平徘徊。繼11月底後，紐約期金近日再次於2,700美元水平遇壓。美國聯儲局將於周四凌晨公布議息結果，觀察芝商所FedWatch工具，截至周二中午，利率期貨反映交易員認為聯儲局於12月會議減息0.25厘的機率達95%。
市場關注明年聯儲局的減息空間對金價影響，如投資者看好金價將再次向上挑戰阻力位，可參考S金認購證28867，行使價2,350.88港元，實際槓桿10.6倍，明年9月23日到期。如看淡後市走勢可注意S金認沽證27544，行使價1,699港元，實際槓桿9倍，明年12月4日到期。
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