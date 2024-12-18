股市估市：市況趨靜 資金轉泊高息股

市場靜候美國聯儲局議息會議結果，關注點陣圖更新指引以至對明年經濟預測。另外，內地11月3大經濟增長引擎數據疲弱，僅得工業生產符合預期。上月社會消費品零售總額增幅遠遜預期，雖然受到「雙11」促銷活動提前的影響，惟同時凸顯出消費者欠缺優惠誘因的情況下，內生需求疲弱。即使在地方債加快發行，基建投資發力，仍難抵房地產投資進一步惡化，固定資產投資增長放緩。

整體數據反映在現行政策扶持下，改善力度有限，基本因素續弱，關注內地如何落實超常規逆周期調節。預計聖誕假期臨近，大市成交轉弱，成交淡靜日子走勢或趨飄忽，部分資金或轉泊向高息中特估板塊，恒生指數21,000點以上阻力較大。

公司主要業務前景逐步改善，以至AI賦能，市場預期公司2023至2026年間，收入及經調整純利年複合增長分別為16%及69%，現價對應2025財年預測市盈率22.3倍，低於過去5年平均水平，估值吸引，上望目標價39港元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）