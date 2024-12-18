股市估市：市況趨靜 資金轉泊高息股
市場靜候美國聯儲局議息會議結果，關注點陣圖更新指引以至對明年經濟預測。另外，內地11月3大經濟增長引擎數據疲弱，僅得工業生產符合預期。上月社會消費品零售總額增幅遠遜預期，雖然受到「雙11」促銷活動提前的影響，惟同時凸顯出消費者欠缺優惠誘因的情況下，內生需求疲弱。即使在地方債加快發行，基建投資發力，仍難抵房地產投資進一步惡化，固定資產投資增長放緩。
整體數據反映在現行政策扶持下，改善力度有限，基本因素續弱，關注內地如何落實超常規逆周期調節。預計聖誕假期臨近，大市成交轉弱，成交淡靜日子走勢或趨飄忽，部分資金或轉泊向高息中特估板塊，恒生指數21,000點以上阻力較大。
個股方面，可留意金山軟件(03888)。公司第三季收入按年增長42%至29.15億元（人民幣‧下同），純利按年增長13.5%至4.13億元。第三季遊戲收入增長超預期，《劍網3》驅動遊戲業務按年大增77.7%至17.1億元。10月底《劍網3》新資料片上線，而明年將推出5款新遊戲，遊戲儲備豐富，為收入增長打下基礎。
金軟盈利能力有望改善
辦公軟件人工智能（AI）商業化進展順利，個人辦公受惠於WPS AI商業化推進，用戶付費轉化有望進一步提升。另外，受惠於小米集團(01810)加強AI物聯網布局，金山雲虧損明顯收窄，將有利金軟盈利表現。
公司主要業務前景逐步改善，以至AI賦能，市場預期公司2023至2026年間，收入及經調整純利年複合增長分別為16%及69%，現價對應2025財年預測市盈率22.3倍，低於過去5年平均水平，估值吸引，上望目標價39港元。
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