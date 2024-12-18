宏觀分析：內地須加大力度救經濟

上周中央經濟工作會議缺乏驚喜，恒生指數反覆回落，但明年3月全國兩會仍有機會出招救經濟，投資者可密切留意政策風向變化。

內地出口下行趨勢逐步確立，刺激內需增長緊迫性提升。11月內地出口增速小幅放緩，全球貿易仍然不旺，對出口支撐較弱。值得注意的是，11月無論對發達地區還是發展中經濟體出口普遍跌，但對美國出口較為堅挺，顯示「搶出口」仍是當前支撐出口表現的重要因素之一，未來加徵關稅後，出口放緩恐明顯加快。

刺激內需成重中之重 當前內需內在動力正在逐步趕過外需，明年在政策加持下，內需有望進一步超越外需，成為經濟和股市的熱點。明年政策的核心將是顯著加碼財政和貨幣刺激，首要目標是推動消費復甦、科技自主可控，帶動經濟內循環以對沖外需下滑對經濟的衝擊。

上月居民消費價格指數（CPI）按年繼續小幅下滑，主要受食品價格按年漲幅回落拖累。11月非食品價格按年與10月持平，儘管多數消費品價格表現仍然疲軟，但前期對CPI拖累較大的燃料、家用器具、交通工具、通訊工具等消費品價格大多未再進一步下行，非食品價格出現企穩迹象，推動11月核心CPI連續第二個月小幅向上，但仍處低位。為盡快推動價格端回溫，未來可能有以往未推出過的大規模一籃子消費刺激政策。

明年內地財政政策定調從當前的「積極」轉變為「更加積極」，貨幣政策定調則自2010年以來首次轉變為「適度寬鬆」。若以今年作為「積極」的標準，那「更加積極」意味着明年無論財政赤字、特別國債、地方專項債目標均明顯上調。

財幣雙策具擴張空間 另一方面，「適度寬鬆」為歷史上貨幣政策最寬鬆時的措詞。2008年11月至12月的「適度寬鬆」時期，中國人民銀行分別下調存款準備金率（降準）和減息1.5個百分點和1.62厘。儘管當前降準和降息空間已經明顯低於當時，但依舊有空間。當前大型金融機構存款準備金率為9.5%，仍明顯高於歷史低點的6%；而貸款市場報價利率（LPR）仍高於3厘，未來下調亦仍有餘地。總結來說，明年財政政策及貨幣政策將會同時發力，以對抗特朗普2.0的影響。

凱基亞洲投資策略部（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）