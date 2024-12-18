港私宅今年第三度零動工

清水灣大廈兩幢獲批重建

另外，屋宇署10月批出11份建築圖則，當中3項為住宅及商住發展，另有3項商業發展及兩項工廠及工業發展等。其中，西貢嘉澍路8號清水灣大廈的G座及H座兩幢，准重建兩幢5層高分層住宅大廈，另設一層低層地下，提供總樓面面積約25,183方呎。另外，九龍塘施他佛道19號批准重建一幢兩層高住宅，並連一層地庫，涉及樓面約3,060方呎。