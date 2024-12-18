港私宅今年第三度零動工
住宅動工進度再度停滯，屋宇署昨公布的最新數據，10月全港未有私人住宅項目動工，為繼6月及8月後，今年內第三度出現「零動工」情況。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，今年首10個月動工量累計共4,539伙，較去年同期的8,909伙減少約49.1%，創10年同期新低。
清水灣大廈兩幢獲批重建
另外，屋宇署10月批出11份建築圖則，當中3項為住宅及商住發展，另有3項商業發展及兩項工廠及工業發展等。其中，西貢嘉澍路8號清水灣大廈的G座及H座兩幢，准重建兩幢5層高分層住宅大廈，另設一層低層地下，提供總樓面面積約25,183方呎。另外，九龍塘施他佛道19號批准重建一幢兩層高住宅，並連一層地庫，涉及樓面約3,060方呎。
此外，會德豐地產於今年8月透過強制拍賣，以7.28億元統一業權的香港仔黃竹坑道52號合隆工業太廈，獲批重建為一幢31層高及兩層地庫的工業大廈，涉及樓面面積逾11.74萬方呎。資料顯示，該項目地盤面積約7,830方呎，現為一幢13層高工廈，於1971年落成。
信和置業(00083)黃氏家族旗下的屯門黃金海岸酒店旁的地皮，准興建一幢兩層高商用物業連露天停車場，涉及樓面約30,697方呎。資料顯示，物業用途包括商店及服務行業與食肆等。
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