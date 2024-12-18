新盤消息：凱和山加推 周六賣97伙
新界西現樓以價換量，銷情報捷。路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，昨日加推價單4號，提供70伙，折實平均呎價約9,662元，較上周的價單3號高約5%。項目落實本周六以價單形式發售97伙。
路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，新一批單位涵蓋4個開放式戶、20個一房戶、37個兩房戶，以及9個三房一套單位，實用面積287至691方呎，扣除最高折扣26%及回贈後，折實價約287.2萬至約672萬元，折實呎價8,300至10,549元。
她續稱，新一批加入高層及三房一套大單位，屬原價加推。以第3座2樓A室為例，實用面積691方呎，折實價589.4萬元，折實呎價8,530元。項目同日修訂價單1號及2號，將部分單位折扣率大增至26.1%，兼享8%回贈。該盤預計短期內上載銷售安排。
滙都II再錄兩宗成交
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都II，昨日再添兩宗成交，共涉883.04萬元。包括第6座5樓B03室，為實用面積441方呎兩房戶，成交價454.09萬元，呎價約10,297元。該系列項目本月累售約46伙。
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