新盤消息：凱和山加推 周六賣97伙

路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，新一批單位涵蓋4個開放式戶、20個一房戶、37個兩房戶，以及9個三房一套單位，實用面積287至691方呎，扣除最高折扣26%及回贈後，折實價約287.2萬至約672萬元，折實呎價8,300至10,549元。