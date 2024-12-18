租盤搶手：利奧坊‧曦岸呎租$65

臨近年底，租賃需求未見減弱，市區租盤連錄極速成交個案。旺角利奧坊‧曦岸一個開放式單位，放租約兩星期，即獲外籍客承租，成交呎租約65元。

香港置業鄺偉源表示，上述為1座極低層單位，實用面積約197方呎，原先月租叫價1.35萬元，外區客睇樓一次，議價後獲減700元，即以1.28萬元租出。

美聯劉志偉透露，同區利奧坊‧凱岸1座低層L室，實用面積約193方呎，同屬開放式間隔，獲從事金融業人士在未有議價下以每月1.3萬元承租，呎租約67.4元，業主今年10月才購入單位，租金回報率約5.2厘。

形薈月租2.08萬 港島租盤更為搶手。中原梁嘉駿指，鰂魚涌君豪峰高層M室，實用面積約214方呎，開放式設計，月租叫價1.5萬元，放盤僅約一星期，即獲同區工作的租客以1.43萬元承租，呎租約66.8元。

該行李偉寧稱，筲箕灣形薈1B座高層F室，實用面積約431方呎，兩房間隔，10月底開始放盤，減租約1,000元，終以2.08萬元租出，呎租約48.3元。